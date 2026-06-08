１３日から１８日までの６日間、とこなめボートで「開設７３周年記念競走Ｇ１・トコタンキング決定戦」が開催される。これに先立ち、常滑市ボートレース事業局の肥田敦之施設警備課長らが８日、キャンペーンレディの松尾春菜さんを伴って大阪市のデイリースポーツを訪れ、ＰＲを行った。

梅雨空を吹き飛ばす記念Ｇ１の主役は、松尾さんも「地元なので期待しています♡」と熱いエールを送る池田浩二だろう。今年はＧ１戦５連続優出と、安定感は他の追随を許さない。この池田に平本真之、磯部誠を加えた“とこなめビッグ３”が、桐生順平や西山貴浩、馬場貴也らの強力遠征勢を封じ込める。

場内イベントでの注目は、初日となる１３日に行われる矢部美穂の「中山美穂に捧ぐライブ＆トーク＆予想会」。地方競馬の馬主でもある“伝説のアイドル”によるミニライブは希少価値が高く必聴だ。その他、ネット投票キャンペーン「トコタン２５（にゃんこ）キャンペーン」は、総勢１０６人に豪華賞品が当たるだけに応募しない手はない。

肥田課長は「売上目標は６５億円。いいメンバーが来てくれるので是非本場で楽しんでください！！」と力を込めた。キングの波が、初夏のとこなめにやって来る−。