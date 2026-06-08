リラックマ、すみっコぐらしら人気キャラが台湾へ 「サンエックス90周年記念展」海外初開催
【女子旅プレス＝2026/06/08】「リラックマ」「すみっコぐらし」「たれぱんだ」など人気キャラクターを生み出してきたサンエックス90周年を記念した海外初の展覧会「サンエックス90周年記念展 in 台湾」が、2026年6月27日（土）〜8月30日（日）まで、台北のBreeze Center（微風廣場）にて開催される。
【写真】サンエックス歴代人気キャラが台湾に集結
同展覧会ではサンエックスのキャラクターが時代順に可愛らしい癒しの世界へと案内。1990年代に誕生した「たれぱんだ」、2000年代に誕生した「リラックマ」、そして2010年代に誕生した「すみっコぐらし」を中心に、海外初公開となる貴重な資料や歴代グッズなどでサンエックスのキャラクターの誕生の秘密に迫る。フォトスポットや没入感あふれる展示演出も必見だ。1,000を超える歴代キャラクターたちが一堂に集結し、たくさんの思い出と感動を届ける。
今回は「台湾オリジナルアート」も特別に展開される。「リラックマ」や「すみっコぐらし」をはじめとするキャラクターたちが、タピオカミルクティー、小籠包、フライドチキンなど台湾を代表するグルメを手にしたキュートな姿で登場し、台湾ならではの癒しの日常が可愛らしく表現される。さらに、会場では台湾らしさ溢れるデザインの台湾限定グッズの物販も行う。（女子旅プレス／modelpress編集部）
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【写真】サンエックス歴代人気キャラが台湾に集結
◆1,000を超える歴代キャラクターが台湾に集結
同展覧会ではサンエックスのキャラクターが時代順に可愛らしい癒しの世界へと案内。1990年代に誕生した「たれぱんだ」、2000年代に誕生した「リラックマ」、そして2010年代に誕生した「すみっコぐらし」を中心に、海外初公開となる貴重な資料や歴代グッズなどでサンエックスのキャラクターの誕生の秘密に迫る。フォトスポットや没入感あふれる展示演出も必見だ。1,000を超える歴代キャラクターたちが一堂に集結し、たくさんの思い出と感動を届ける。
◆タピオカミルクティーを手にした姿も、台湾ならではのキュートな姿
今回は「台湾オリジナルアート」も特別に展開される。「リラックマ」や「すみっコぐらし」をはじめとするキャラクターたちが、タピオカミルクティー、小籠包、フライドチキンなど台湾を代表するグルメを手にしたキュートな姿で登場し、台湾ならではの癒しの日常が可愛らしく表現される。さらに、会場では台湾らしさ溢れるデザインの台湾限定グッズの物販も行う。（女子旅プレス／modelpress編集部）
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