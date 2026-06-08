新シーズンを前に「りかしん」明治神宮へ

フィギュアスケートのアイスダンスに転向した紀平梨花の“変身”ぶりに、ファンの驚きが集まっている。「お似合いです」「モデルさんみたいに可愛い」とコメントが寄せられた。

紀平は8日、自身のインスタグラムを更新。「りかしん明治神宮へ」と、「りかしん」としてアイスダンスのカップルを組む西山真瑚との写真を公開。「久しぶりの明治神宮でお参りとはじめての厄祓いをしてきました！自然がたくさんで心も身体もリフレッシュされました これで気持ちよく新しいシーズンを迎えられます」と報告した。

紀平はグレーのシャツにGジャンを羽織った姿。さらに頭には白いキャップをコーディネート。「そしてお昼ご飯は肉巻きおにぎり 屋台なんていつぶりだろう とても美味しかったです」と屋台巡りも楽しんだ様子。さらにこの中で披露したメガネ姿にファンは注目している。

「梨花ちゃんキャップも眼鏡もモデルさんみたいに可愛い」

「眼鏡お似合いです」

「梨花さん、可愛いさパーフェクトです」

「梨花お姉さんにご利益がいっぱいありますように」

「メガネかけるとDr.スランプの則巻アラレちゃんだね かわいい」

「良いですね めちゃくちゃ可愛い」

「りかしん」は昨年末の全日本選手権でアイスダンス4位。ミラノ・コルティナ五輪出場は逃したものの、2030年の五輪を目指して活動していくとすでに表明している。



（THE ANSWER編集部）