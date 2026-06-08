Ｊ１清水エスパルスのＭＦ宇野禅斗主将とＦＷ千葉寛汰が８日、クラブが取り組むスポーツ振興活動の一環として、静岡市立安西小学校を訪れた。

２人は体育館に集まった５、６年生約１２０人に大きな拍手で迎えられ、パスやリフティングを披露。壁に立てかけたマットへ強烈なシュートも放ち、子どもたちを驚かせた。

質問コーナーで「エスパルスで一番うまい選手」を聞かれた宇野は「ボクでーす。嘘です。マテウスブエノ選手です」と笑顔で回答。好きな選手を聞かれた千葉は「元エスパルスの岡崎慎司選手が一番好きです」と明かした。

また「どんな小学生でしたか」「サッカーをやっていてうれしい瞬間は」といった質問に加えて、「恋愛してますか」「勝った日はお酒を飲みに行きますか」「年収は」と問われて、２人は爆笑。子どもたちとの触れ合いに、リフレッシュした様子だった。

女子サッカークラブのＦｉｎｅ静岡などでプレーしている山本春瑠（はる）さん（５年）は「格好よかった。キックもリフティングも迫力がありました」と感激していた。