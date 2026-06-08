「尼崎センプルカップ・Ｇ１」（８日、尼崎）

人気女子レーサーの守屋美穂（３７）＝岡山・１０１期・Ａ１＝が来場。４Ｒ発売中に屋外ステージで行われたトークショーに出演した。

平日だが、多くのボートレースファンがステージ前に集結。これには守屋も驚いたようで「ありがとうございます」と何度も感謝の言葉を口にしていた。

冒頭でＭＣから「アルバイト経験ってありますか？」と質問されると、守屋は「高３の秋から養成所に入ったので…」と少し考えていたが「選手になってからですね」とバイト経験を語り始める。「２０歳くらいの時ですね。Ｆ（フライング）２休みにバイトしました。年末に短期で募集していたクロネコヤマト、そしてお餅屋さん。あとは選挙（投票所）で来場者に票を渡す受付をやりました」と３つも経験していることを口にすると、ボートレースファンたちからは驚きの声が上がった。

尼崎とは縁があって、２００７年１１月にレーサーとしてデビュー、ＳＧで初１着の水神祭（オールスター＝１８年５月）、通算１０００勝（２４年１０月）といずれも達成は当地。「相性がいいと思っています。デビューは同期の女子と一緒でした。デビュー前の１週間は家に泊まらせてもらいました」と明かした。ちなみに当地初優勝は昨年３月のオールレディース競走。

今年については「流れが良くないですね」とポツリ。ただ、女子１位で選出された先月のＳＧ・オールスター（浜名湖）で１着を取った時のことを触れられると、涙がこぼれそうな雰囲気に。「こんな私に投票してくださったのに、結果で恩返しできなくて…。でも、１着でインタビューを受けた時にすごいお客さんが集まってくださって、本当に１着が取れて良かったです」と話すと、ファンから拍手を送られていた。