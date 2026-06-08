前線を伴った低気圧の影響で6月7日、県内は南部を中心に大雨となりました。



台風6号から、わずか中3日でやってきた立て続けの大雨、県内各地ではその爪痕が徐々にあらわになってきています。



（記者）

「海陽町宍喰です。海から強い風が吹いていて、横殴りの雨になってきました」



7日未明から降りはじめた雨。



県南・海陽町の道の駅では、雨宿りする遍路客などの姿が見られました。



（道の駅ししくい・従業員）

「この間の台風よりは全然マシなほうですけど、これだけ天気が悪いと弁当も売れ残ってしまったり」





7日の午前1時の降り始めから午後4時までの間に、海陽町で105.5ミリ、美波町で80ミリの雨を観測。三好市のJR坪尻駅と箸蔵駅の間では、8日の未明に斜面が崩壊、現在も一部、列車が運休しています。そんな大雨の中、台風6号の被害を受けた阿南市では、床上浸水の後片付けに追われる住民の姿がありました。（住民）「時間が経つとどんどん家が臭くなったり、もっとひどくなっていくんで、ちょっとでも早く（と思い）片付けしてます」あの日、辺り一面が冠水。泥水が自宅に押し寄せました。（住民）「跡が残っているので、（水が）ここまでは来たんかなと」当時、住民は不在だったため、人的被害はありませんでしたが、1階が浸水。家具・家電は水浸しとなり、ガスが出ない状態です。（住民）「かれこれ40年住んでいて、初めて」「あんまり、先は考えれてないんですけど、できることからやっていく」一方、徳島市八万町の自動車整備工場も相次ぐ大雨に警戒を強めていました。先日の台風6号では、浸水の被害も。（オートクルー バンブ・竹中 義朗 代表）「このリフトに水が混ざって異音がしている。自動車の車検をする機械があるんですけど、これは故障しました」こちらの工場では、整備や車検などを行っていますが、故障のため検査機械が使えず業務に支障が出ています。このほか、顧客から預かった車も複数台浸水しました。園瀬川の氾濫にたびたびさらされてきたこの一帯、県は堤防の工事や、排水機場の整備など対策を講じてきましたが、完全に被害を防げてはいないようです。（オートクルー バンブ・竹中 義朗 代表）「河川の工事にしろ、してるんだろうけど、何故してるのに、まだ浸水するのか」「税金を使うのであれば、もっとしっかり直して欲しい」