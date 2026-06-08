歌舞伎俳優の中村芝翫（６０）が８日、都内で主演舞台「リア王」（９月６〜２２日、東京・新橋演舞場）の製作発表記者会見に共演の松下由樹、朝月希和、井上小百合、村田雄浩、三浦涼介、大野拓朗、演出の井上尊晶氏と出席した。

井上は、今年３月に芝翫の長男・中村橋之助と結婚した能條愛未とは乃木坂４６の１期生で同期。先月開かれた結婚披露宴にも出席した。

「先日披露宴に参加させていただいて、１６歳くらいからの仲間が芝翫さんの本物の娘になりまして、その姿を見て号泣して」と振り返り、「私の親友（能條）も今回観劇するということで、不思議な縁を感じます。友だちの本物のお父さんの娘役ということで」と感慨を語った。

「（能條は）すごい共演するのを喜んでいて、明後日（８日）の記者会見をすごく楽しみにしていると一昨日（６日）に連絡が来て、私も観劇するけどすごい楽しみにしてると」と、連絡を取り合ったことを明かし、「本当の芝翫さんは（リア王と異なり）すごいいいお父さんだろうな」と想像した。

芝翫は能條について「やっと待望の娘ができまして。大変しっかりしてかわいいお嬢さんです」と話し、５日に開幕した国立劇場の歌舞伎鑑賞教室で「さきおととい初日で、愛未も初めて着物を着て（歌舞伎俳優の妻としての）デビューでした。夜に皆でご飯を食べにいって、よく井上さんに父をお願いしますって言うんだよって」と能條に頼んだことを告白。

井上の話で「今ちゃんと電話したことを聞いて安心しました」と笑顔を見せ、「僕の場合は３人息子で同業なので、ライバルというか、なかなか弱みを見せない。痛くても痛くない顔をしているけど、娘ができると多少甘えてもいいのかなと。リア王もそうだと思います。娘は甘えられるということなんですよね」と、リア王とわが身を引き比べていた。