モデルでタレントの森泉（43）が、8日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。04年のパリコレを振り返った。

泉が「ママ森」と呼ぶ祖母で、22年8月に96歳で亡くなったファッションデザイナー森英恵さんデザインのちょうちょが描かれたグリーンの衣装で登場した泉は「60年ぐらい前のデザインになるんですけどかわいいですよね。色がとてもハッピーですよね」と伝えた。

ウェディングドレス姿で、英恵さんと手をつなぎ出演した04年のパリコレを振り返り「いろんな思い出があるんですけど、やっぱりこの時が…『一番の思い出は？』って聞かれると、やっぱりこれになっちゃうですけど」と明かした。

パリコレでは英恵さんと数カ月前にパリに入ったという。「洋服が出来上がる流れとか、ショーに最後なるまでの一通りを一緒に見れたので、すごい貴重な体験をさせていただきました」と振り返った。

そして「ママ森って5ミリぐらいの差でもちょっと長いわね、短いわねとか。ほんと完璧主義というか。それによって見え方ってすごい変わるんだなーって、この時初めて知りました」と明かした。