森泉、祖母・森英恵さんと手をつなぎ出演したパリコレでの貴重な体験を明かす
モデルでタレントの森泉（43）が、8日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。04年のパリコレを振り返った。
泉が「ママ森」と呼ぶ祖母で、22年8月に96歳で亡くなったファッションデザイナー森英恵さんデザインのちょうちょが描かれたグリーンの衣装で登場した泉は「60年ぐらい前のデザインになるんですけどかわいいですよね。色がとてもハッピーですよね」と伝えた。
ウェディングドレス姿で、英恵さんと手をつなぎ出演した04年のパリコレを振り返り「いろんな思い出があるんですけど、やっぱりこの時が…『一番の思い出は？』って聞かれると、やっぱりこれになっちゃうですけど」と明かした。
パリコレでは英恵さんと数カ月前にパリに入ったという。「洋服が出来上がる流れとか、ショーに最後なるまでの一通りを一緒に見れたので、すごい貴重な体験をさせていただきました」と振り返った。
そして「ママ森って5ミリぐらいの差でもちょっと長いわね、短いわねとか。ほんと完璧主義というか。それによって見え方ってすごい変わるんだなーって、この時初めて知りました」と明かした。