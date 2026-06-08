aespaカリナ、「GENTLE MONSTER」新作コレクションのソウルポップアップを訪問。ファッション分野でも存在感

グローバルファッションアイウェアブランド・GENTLE MONSTER（ジェントルモンスター）が、2026 Veggie コレクションを発表。本コレクションの発売を記念し、世界6都市にて特別なポップアップ空間を展開する。ソウルのHAUS NOWHERE SEOULで開催中のポップアップには、Veggie コレクションのキャンペーンに参加したaespa（エスパ）のKarina（カリナ）が来場し、多くの注目を集めた。

Karinaがポップアップで着用したアイウェアは、ADEN-02(Y)とTOFI-02(R)。公開直後からファンの間で大きな反響を呼んだ。

ADEN-02(Y)は光沢のあるシルバーメタルのオーバルサングラスであり、TOFI-02(R)は光沢のあるシルバーメタルが特徴のスクエアサングラス。

Veggie コレクションのポップアップは、畑や農場の風景からインスピレーションを得て構成されており、中央に設置された巨大なトマトのオブジェを中心に、さまざまなスケールの野菜を形象化した生命体「Veggiemon」のオブジェが育まれる、活気あふれる空間を体験できる。

GENTLE MONSTERの2026 Veggie コレクションは、野菜の形と色彩を特有の抑制されたウィットで再解釈したコンパクトなフォールディングアイウェアコレクション。耐久性に優れた構造と持ち運びやすさを兼ね備えた全10種類のデザインで構成されており、有機的な曲線と構造的な設計が交差するシルエットの上に、野菜の生き生きとしたカラーと形態を異質な造形言語で表現したテンプルディテールが特徴だ。

Karinaは今年4月にはラグジュアリーゴルフブランド『MARK ＆ LONA（マーク＆ロナ）』のブランド史上初となる、女性ブランドアンバサダーに就任するなど、ファッションの分野でも存在感を強めている。

グループとしては、5月29日に2nd Album『LEMONADE』をリリース。リード曲「LEMONADE」や先行配信曲「WDA (Whole Different Animal) (Feat.G-DRAGON)」をはじめ、ダンス、ロック、ハイパーポップ、ミディアムテンポのR＆B、ポップロックなど、多彩なジャンルの計10曲が収録されている。