中国の習近平国家主席は、北朝鮮の金正恩総書記と会談するため、7年ぶりに北朝鮮を訪問しています。

習主席にとって、7年ぶりの訪問となり、金総書記自らが空港で出迎えるなど、早くも大々的な歓迎ぶりで、両国の結束をアピールしています。

習近平主席は、日本時間の正午ごろ平壌の空港に到着しましたが、空港には金総書記が李雪主夫人とともに、拍手で迎える姿がありました。

その後、両首脳は、市内中心部の金日成広場へと向かいました。両首脳の姿は中国国営メディアでもまだ報じられていませんが、広場で大勢の市民が風船を持って見守る中、歓迎式典が行われました。

両首脳は、この後、迎賓館に向かい、首脳会談に臨んでいるとみられます。

会談では、拡大しつつある経済協力で国境にかかる新しい橋の開通に進展があるかどうか、さらには、北朝鮮が推し進める核開発についても話し合われるかどうかが焦点です。

ただ、核開発について日中関係筋は「中国としては北朝鮮に対し、非核化するように主張したいが、北朝鮮の反発が予想されるため難しいだろう」と指摘しています。

また訪問にあたり、習主席は北朝鮮の労働新聞に寄稿し、「軍国主義を復活させ、地域の安全と安定を損なうあらゆる行為に反対する」と、日本を念頭に批判していて、会談で触れられるかも注目されます。