フィギュアスケート女子トリノ五輪４位入賞・村主章枝さん（４５）が、近影をアップした。

８日までにインスタグラムを更新し、「５月に日本に帰った際に、髪の毛メンテナンス」と日本で髪を整えたことを明かした村主さん。「＃レイヤーカットロングヘア」とつづり、毛先にボリュームを持たせた華やかなヘアスタイルを披露した。

ラインの美しさが際立つ横顔に、フォロワーは「いつまでも妖艶さを失わない村主さん、素敵です」「美しすぃー」「ビューティフォ〜」「めちゃお似合いで大人の色気ムンムン」「やっぱり美人すぎる」「素敵ぃーーー」「べっぴんさん」とほれぼれしていた。

村主さんと言えば「氷上のアクトレス」と呼ばれた独自の世界観を持ち、多くの国際大会で活躍。２０１４年に引退し、その後は米ラスベガスで振り付けや子供たちを指導。テレビ番組では映像制作のプロデューサーに転身したと報告し、激変が話題に。今年２月１３日に放送されたフジテレビ系「あの金どこいった？」では、現役時代の総収入は「２億円くらい」と明かし、「すべて使い切りました。使い切ってしまいました。残ってないです」「競技をやるために、すべて使い切ってしまいました」と告白した。