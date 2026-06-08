バスケットボールＢリーグ・レバンガ北海道の折茂武彦社長と横田陽ＣＥＯが８日、北海道庁を表敬訪問し、シーズン終了を報告した。

日本代表のＳＧ富永啓生ら大物を獲得して迎えた２０２５―２６シーズン。新記録となるホーム１３連勝を達成するなど白星を積み重ね、Ｂリーグ創設後１０シーズン目で初の勝ち越しを決めた。外国籍選手の相次ぐ負傷で終盤にかけて失速したが、３７勝２３敗で６割超の勝率を記録。目標としていたＣＳ進出にあと一歩のところまで迫った。

売上高は大幅に増加し、「各部門２００％を超える売り上げを達成できた」と横田ＣＥＯ。昨期の約１５億円から今期は１・５倍の約２３億円となる見込みで、折茂社長は「（富永らが）動員に与えた影響は大きいと思いますけど、それだけではなくて、勝つことができたことが動員の増えた理由」と説明した。

今季プレーした外国籍選手では、Ｃジャリル・オカフォーら３選手が退団や契約満了でチームを去った。残るＳＧ／ＳＦドワイト・ラモス、ＰＦ／Ｃジョン・ハーラーとの契約更新や新戦力獲得については発表されておらず、折茂社長は「だいたい日本人も決まってきていますし、あとは外国籍の部分。少し時間かかるのかな。（桜井）ＧＭもデータ集めとかエージェント等と話をして、実際に現地に見に行くという話も聞いている。来季は絶対的にみなさんの期待度が上がっていますから、ＣＳが絶対条件。その辺を踏まえてしっかりとした外国籍を補強するということで、もうしばらくお待ちいただければ」と話した。