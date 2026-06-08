週明け８日の東京株式市場で日経平均株価（２２５種）の終値は、前週末比２５６３円５２銭（３・８５％）安の６万４０２４円６０銭だった。

３営業日連続で下落し、下げ幅は過去５番目の大きさとなった。米国の利上げ観測が高まったことで、将来の利益拡大への期待で買われてきた半導体関連銘柄が軒並み売られた。

前週末５日に発表された米雇用統計が市場予想を上回る好調な内容だったことを受け、５日の米国市場では米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が利上げに動くとの観測が広がった。金融引き締めが長期化することへの警戒感から、ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指数が４％超下落した。

８日の東京市場でも、日経平均への影響度が大きいＡＩ（人工知能）や半導体関連株を中心に売られた。東京エレクトロン、アドバンテスト、ソフトバンクグループの３銘柄で日経平均を１１００円以上、押し下げた。取引時間中には、日経平均の下げ幅が３１００円を超える場面もあった。

イラン情勢を巡る不透明感の高まりも投資家心理を悪化させ、東証プライム銘柄の約７割が値下がりした。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、９６・７１ポイント（２・４５％）低い３８５２・３８。