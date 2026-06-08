【和食さと】白桃×アールグレイの夏限定デザートが新登場!夏の定番かき氷メニューも販売開始

「和食さと」は、2026年6月11日から夏限定で「白桃デザート」を販売する。とろけるような食感とジューシーな甘さの「白桃」に、香り高く爽やかな味わいの「アールグレイ」を組み合わせた。

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〈白桃デザート 一覧〉

※白桃はコンポートに加工したものを使用している。

◆白桃と紅茶のパフェ 899円(税込988円)

とろける食感と、みずみずしく豊かな甘みが美味しい「白桃」に、香り高いアールグレイゼリーを合わせたスペシャルパフェ。果肉入りの白桃ソルベとソースを合わせた。

◆白桃のドルチェ 599円(税込658円)

果肉入り白桃ソースと紅茶ゼリーを組み合わせたミニドルチェ。食後のデザートにもぴったりなサイズ感。

◆夏のプリンプレート 699円(税込768円)

和食さと自慢の店仕込みプリンに、とろける甘さの白桃コンポートを添えた。さらに、白桃ソルベ･白桃ソースを加え、ミルキーでコクのあるプリンを爽やかに味わえる。

◆フローズンピーチソーダ 499円(税込548円)

白桃のジューシーな甘さと、シャリシャリとした氷の食感、ひんやりとしたのど越しが暑い夏にぴったりなデザートドリンク。白桃コンポートとバニラアイスを添えた。

◆白桃ソルベ 399円(税込438円)

果肉がたっぷり入った白桃ソルベに、白桃コンポートを添えたミニデザート。

【販売概要】

販売店舗:和食さと全店(202店舗)

販売期間:2026年6月11日〜9月上旬予定

和食さと 夏限定「白桃デザート」

〈定番「抹茶デザート」には京都府産宇治抹茶を使用〉

また、定番の「抹茶デザート」には、京都府産宇治抹茶を使用し、宇治抹茶の本来の旨味、香り、ほろ苦さを生かした味わいに仕上げた。

◆宇治抹茶のパフェ 899円(税込988円)

宇治抹茶シフォンケーキに宇治抹茶アイスクリーム、宇治抹茶ようかん、宇治抹茶プリンを合わせた、抹茶づくしのパフェ。抹茶本来の香り、ほろ苦さが楽しめる。

◆宇治抹茶ドルチェ 599円(税込658円)

宇治抹茶アイスクリームに、宇治抹茶ようかん、宇治抹茶プリンを盛り込み、抹茶のおいしさを詰め込んだミニサイズのデザート。食後のデザートにもぴったりなサイズ感。

◆宇治抹茶のシフォンケーキ 599円(税込658円)

抹茶のほろ苦さと香りが堪能できる宇治抹茶シフォンケーキを、プレートデザートに仕上げた。

◆和風ミニアソート 499円(税込548円)

宇治抹茶プリン･宇治抹茶ようかん･きなこわらびもちを1つのプレートに仕上げた、ミニサイズのデザート。

◆きなこわらびもち 宇治抹茶がけ 299円(税込328円)

ぷるんとした弾力と、とろけるような食感が特徴のわらび餅に、香ばしい風味のきなこと宇治抹茶の芳醇な香りの宇治抹茶ソースをかけた。

〈夏の定番!ひんやりかき氷メニューも〉

暑い夏の定番「かき氷」メニューも期間限定で販売している。「いちごミルク」「抹茶金時」「ミルク金時」の3種に加え、期間限定フレーバー「白桃」の計4種を用意した。

◆「白桃」599円(税込658円)

かき氷に白桃シロップをたっぷりかけ、果肉入り白桃ソースをトッピングした。白桃のみずみずしさと甘さが楽しめる。

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