【和食さと】白桃×アールグレイの夏限定デザートが新登場!夏の定番かき氷メニューも販売開始
「和食さと」は、2026年6月11日から夏限定で「白桃デザート」を販売する。とろけるような食感とジューシーな甘さの「白桃」に、香り高く爽やかな味わいの「アールグレイ」を組み合わせた。
※白桃はコンポートに加工したものを使用している。
◆白桃と紅茶のパフェ 899円(税込988円)
とろける食感と、みずみずしく豊かな甘みが美味しい「白桃」に、香り高いアールグレイゼリーを合わせたスペシャルパフェ。果肉入りの白桃ソルベとソースを合わせた。
◆白桃のドルチェ 599円(税込658円)
果肉入り白桃ソースと紅茶ゼリーを組み合わせたミニドルチェ。食後のデザートにもぴったりなサイズ感。
◆夏のプリンプレート 699円(税込768円)
和食さと自慢の店仕込みプリンに、とろける甘さの白桃コンポートを添えた。さらに、白桃ソルベ･白桃ソースを加え、ミルキーでコクのあるプリンを爽やかに味わえる。
◆フローズンピーチソーダ 499円(税込548円)
白桃のジューシーな甘さと、シャリシャリとした氷の食感、ひんやりとしたのど越しが暑い夏にぴったりなデザートドリンク。白桃コンポートとバニラアイスを添えた。
◆白桃ソルベ 399円(税込438円)
果肉がたっぷり入った白桃ソルベに、白桃コンポートを添えたミニデザート。
【販売概要】
販売店舗:和食さと全店(202店舗)
販売期間:2026年6月11日〜9月上旬予定
和食さと 夏限定「白桃デザート」〈定番「抹茶デザート」には京都府産宇治抹茶を使用〉
また、定番の「抹茶デザート」には、京都府産宇治抹茶を使用し、宇治抹茶の本来の旨味、香り、ほろ苦さを生かした味わいに仕上げた。
◆宇治抹茶のパフェ 899円(税込988円)
宇治抹茶シフォンケーキに宇治抹茶アイスクリーム、宇治抹茶ようかん、宇治抹茶プリンを合わせた、抹茶づくしのパフェ。抹茶本来の香り、ほろ苦さが楽しめる。
◆宇治抹茶ドルチェ 599円(税込658円)
宇治抹茶アイスクリームに、宇治抹茶ようかん、宇治抹茶プリンを盛り込み、抹茶のおいしさを詰め込んだミニサイズのデザート。食後のデザートにもぴったりなサイズ感。
◆宇治抹茶のシフォンケーキ 599円(税込658円)
抹茶のほろ苦さと香りが堪能できる宇治抹茶シフォンケーキを、プレートデザートに仕上げた。
◆和風ミニアソート 499円(税込548円)
宇治抹茶プリン･宇治抹茶ようかん･きなこわらびもちを1つのプレートに仕上げた、ミニサイズのデザート。
◆きなこわらびもち 宇治抹茶がけ 299円(税込328円)
ぷるんとした弾力と、とろけるような食感が特徴のわらび餅に、香ばしい風味のきなこと宇治抹茶の芳醇な香りの宇治抹茶ソースをかけた。〈夏の定番!ひんやりかき氷メニューも〉
暑い夏の定番「かき氷」メニューも期間限定で販売している。「いちごミルク」「抹茶金時」「ミルク金時」の3種に加え、期間限定フレーバー「白桃」の計4種を用意した。
◆「白桃」599円(税込658円)
かき氷に白桃シロップをたっぷりかけ、果肉入り白桃ソースをトッピングした。白桃のみずみずしさと甘さが楽しめる。
【夏限定の白桃デザートやかき氷の画像はこちら】