第2子出産の木村文乃、第1子への手作りごはん＆第2子の近況報告「健康的なごはん」「すくすく成長してますね」
【モデルプレス＝2026/06/08】女優の木村文乃が6月7日、自身のInstagramを更新。子どもの食事を公開し反響を呼んでいる。
【写真】38歳ママ女優「健康的なごはん」子どもへの豪華和食メニュー
木村は「チビうさごはん」とつづり、テーブルに並べたこどもへの手作りごはんを投稿。タイの塩焼き、手羽中のりしお焼き、大根のおみそ汁、白胡麻ごはんなど豪華な和食メニューを披露した。木村は「のりしおチキンは気に入ってくれてお代わりもちょーだいしてくれはしたものの予想通り食べなかったので私の朝ごはんに。でも食べたいと思ってくれた気持ちだけでも、ね」と最近のこどもの食事情をコメントしている。
また、「New メンバーは午生まれの子です。成長曲線1番上ギリギリのムッチリさんで全然チビじゃなくて。チビめは今でも成長曲線一番下ギリギリです」と第2子の成長ぶりも報告している。
この投稿に「手作りごはん美味しそう」「和食づくしですね」「第2子もすくすく成長してますね」「料理上手ですね」「健康的なごはん」など反響が寄せられている。
木村は1987年10月19日生まれ、東京都出身。2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告し、2026年5月24日には自身のInstagramで第2子の誕生を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳ママ女優「健康的なごはん」子どもへの豪華和食メニュー
◆木村文乃、第1子への愛情たっぷりごはん
木村は「チビうさごはん」とつづり、テーブルに並べたこどもへの手作りごはんを投稿。タイの塩焼き、手羽中のりしお焼き、大根のおみそ汁、白胡麻ごはんなど豪華な和食メニューを披露した。木村は「のりしおチキンは気に入ってくれてお代わりもちょーだいしてくれはしたものの予想通り食べなかったので私の朝ごはんに。でも食べたいと思ってくれた気持ちだけでも、ね」と最近のこどもの食事情をコメントしている。
◆木村文乃の投稿に反響
この投稿に「手作りごはん美味しそう」「和食づくしですね」「第2子もすくすく成長してますね」「料理上手ですね」「健康的なごはん」など反響が寄せられている。
木村は1987年10月19日生まれ、東京都出身。2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告し、2026年5月24日には自身のInstagramで第2子の誕生を報告した。（modelpress編集部）
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