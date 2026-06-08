中町綾、とうあとのハワイ旅行で美ウエスト際立つビキニ姿披露「美肌すぎます」「モデルさんみたい」
【モデルプレス＝2026/06/08】YouTuberの中町綾が6月8日までに自身のInstagramを更新。ビキニ姿を披露し反響を呼んでいる。
【写真】25歳美女YouTuber「抜群のスタイル」23歳YouTuberとハワイでのビキニ姿
中町は「待ち合わせ場所は Hawaii」とつづり、ハワイでの写真を複数枚投稿。YouTuberのとうあとの2ショットでは白と黒の水玉模様のビキニ姿を披露。他に砂浜の夕焼けや街角でのショットを公開した。ビキニやショートパンツからは引き締まったウエストや美肌が覗いている。
この投稿に「とうあとの仲の良さが伝わります」「美しすぎます」「モデルさんみたい」「美肌すぎますね」「抜群のスタイル」「目の保養です」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】25歳美女YouTuber「抜群のスタイル」23歳YouTuberとハワイでのビキニ姿
◆中町綾、ハワイで美ウエスト際立つビキニ姿披露
中町は「待ち合わせ場所は Hawaii」とつづり、ハワイでの写真を複数枚投稿。YouTuberのとうあとの2ショットでは白と黒の水玉模様のビキニ姿を披露。他に砂浜の夕焼けや街角でのショットを公開した。ビキニやショートパンツからは引き締まったウエストや美肌が覗いている。
◆中町綾の投稿に反響
この投稿に「とうあとの仲の良さが伝わります」「美しすぎます」「モデルさんみたい」「美肌すぎますね」「抜群のスタイル」「目の保養です」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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