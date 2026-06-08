10年前、長野県軽井沢町で大学生など15人が死亡したスキーツアーバス事故で、業務上過失致死傷の罪に問われていたバス会社社長の男が期限までに上告せず、禁錮3年の刑が確定しました。



禁錮3年の刑が確定したのは、バス会社社長の髙橋美作受刑者64歳です。



事故は2016年1月、東京から来たスキーツアーバスが軽井沢町で道路脇に転落し、乗っていた大学生13人と運転手2人が死亡したものです。





一審の長野地裁は、バス運行会社社長の髙橋受刑者に禁錮3年、当時、運行管理者だった荒井強被告57歳に禁錮4年の実刑判決を言い渡しました。その後の控訴審でも、2人は「事故は予見できなかった」と無罪を主張してきましたが、東京高裁は「事故の予見可能性があったという一審判決は、不合理とは言えない」として、被告の控訴を退けました。そして、6月1日に荒井被告が判決を不服として最高裁に上告しましたが、髙橋受刑者は上告しませんでした。遺族会代表の田原義則さんは、テレビ信州の取材に対し、「荒井被告の上告は残念ですが、髙橋受刑者の判決が確定したのであれば、会社経営側の立場に責任があったことが確定したことになる。遺族会として、事故の根本原因と再発防止を働きかけてきたという意味で、大きな結論と言える」などとコメントしています。