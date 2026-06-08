NPB(日本野球機構)は8日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第11回中間発表を行いました。

トップが入れ替わったのは遊撃手部門。日本ハム・水野達稀選手が楽天・村林一輝選手を約7000票差でかわし、第11回発表にして初の1位に浮上しています。

トップ以外ではロッテ勢が前回から軒並みランクアップ。中継部門・鈴木昭汰投手、抑え部門・横山陸人投手、外野手部門・西川史礁選手が1つ順位を上げて2位に入りました。遊撃手部門でも友杉篤輝選手が1つ順位を上げ3位となっています。

最多得票は外野手部門1位の日本ハム・万波中正選手で、25万票を突破。そのほか一塁手部門1位の日本ハム・清宮幸太郎選手、三塁手部門1位のソフトバンク・栗原陵矢選手、DH部門1位の日本ハム・レイエス選手がそれぞれ20万票の大台に乗せています。

ファン投票は6月28日が投票締め切りとなり、7月7日に最終結果が発表されます。

▽パ・リーグ ファン投票 第11回中間発表

【先発投手】

1位 伊藤大海（日本ハム）106,848票

2位 平良海馬（西武）87,512票

3位 大津亮介（ソフトバンク）57,051票

【中継投手】

1位 甲斐野央（西武）112,064票

2位 鈴木昭汰（ロッテ）108,774票

3位 椋木蓮（オリックス）108,289票

【抑え投手】

1位 マチャド（オリックス）159,795票

2位 横山陸人（ロッテ）110,211票

3位 岩城颯空（西武）101,130票

【捕手】

1位 田宮裕涼（日本ハム）164,071票

2位 若月健矢（オリックス）106,600票

3位 山本祐大（ソフトバンク）85,147票

【一塁手】

1位 清宮幸太郎（日本ハム）207,546票

2位 ネビン（西武）181,815票

3位 ソト（ロッテ）107,988票

【二塁手】

1位 太田椋（オリックス）153,220票

2位 小川龍成（ロッテ）143,536票

3位 牧原大成（ソフトバンク）117,498票

【三塁手】

1位 栗原陵矢（ソフトバンク）242,703票

2位 郡司裕也（日本ハム）122,533票

3位 宗佑磨（オリックス）88,431票

【遊撃手】

1位 水野達稀（日本ハム）113,590票

2位 村林一輝（楽天）106,718票

3位 友杉篤輝（ロッテ）104,612票

【外野手】

1位 万波中正（日本ハム）250,989票

2位 西川史礁（ロッテ）198,248票

3位 周東佑京（ソフトバンク）194,586票

4位 近藤健介（ソフトバンク）179,571票

5位 西川龍馬（オリックス）122,497票

【DH】1位 レイエス（日本ハム）224,429票2位 柳田悠岐（ソフトバンク）155,907票3位 ポランコ（ロッテ）84,531票