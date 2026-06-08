気象庁は、茨城県から沖縄県にかけての太平洋沿岸、伊豆諸島、小笠原諸島に津波注意報を発表しています。津波注意報が解除されるまで海岸に近づかないよう呼びかけています。

8日午前8時半すぎ、フィリピン付近でマグニチュード8.2の地震があり、気象庁は、沖縄県から茨城県にかけての太平洋沿岸、伊豆諸島、小笠原諸島に津波注意報を発表しています。

午後2時13分までに、小笠原・父島二見と、和歌山・串本町袋港で20センチ、種子島熊野で10センチの津波を観測しています。また、フィリピンのダバオで50センチ程度の津波が観測されているということです。

気象庁は午後1時半から8日2回目の会見を開き、「過去の事例をみると第一波が観測されてから最大の高さになるまで1時間から3時間ほどかかる」とし、津波の最大の高さがどうなるか、注視を続けるとしています。

今回の震源付近では2023年12月にもマグニチュード7.6の規模の大きな地震があり、八丈島で40センチの津波を観測しました。

当時、解除までは9時間程度かかったということですが、今回の津波について、「当初、津波注意報で想定したほど、高い津波にはなっていない」などとして、過去の事例よりは解除が早くなる可能性もあるとしています。

一方で、海の中や海岸付近は危険なため、津波注意報が解除されるまでは海岸から離れるよう呼びかけています。