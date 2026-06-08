Soup Stock Tokyoのサマーギフト登場♡夏限定スープで贈る涼やかな時間

暑い季節の贈りものに、体も心もほっと温まるスープギフトはいかがでしょうか。Soup Stock Tokyoでは、2026年6月8日（月）よりサマーギフトの販売をスタート。夏に人気の冷たいスープをはじめ、フリーズドライスープやOkayu、レトルトカレーなど幅広いラインアップが揃います。大切な家族や友人、お世話になった方へ、思いやりの気持ちを込めた夏の贈りものとして注目したいシリーズです♡

夏限定の冷凍スープセットに注目

今年のサマーギフトでは、夏ならではの冷たいスープを楽しめる冷凍スープセットが充実しています。

特に人気の「ヴィシソワーズ」をはじめ、「イタリア産完熟トマトの冷たいクリームポタージュ」「とうもろこしとさつま芋の冷たいスープ」など、暑い季節にうれしい味わいをラインアップ。

電子レンジや湯煎で簡単に調理できるため、忙しい毎日でも手軽に専門店の味を楽しめます。

夏に人気の6スープセット



価格：4,161円（税込・送料別）

オマール海老のビスク、東京ボルシチ、東京参鶏湯（サンゲタン）、ヴィシソワーズ、イタリア産完熟トマトの冷たいクリームポタージュ、とうもろこしとさつま芋の冷たいスープ

内容量：180g×6パック

夏に人気の8スープセット



価格：5,381円（税込・送料別）

6スープセットの内容に加え、緑の野菜のミネストローネ、えんどう豆の冷たいグリーンポタージュをセット

内容量：180g×8パック

夏に人気の10スープセット

価格：6,601円（税込・送料別）

ヴィシソワーズを2個含み、ミネストローネや緑の野菜のミネストローネも楽しめる充実の内容です。

内容量：180g×10パック

※オンラインショップでは送料込み価格で表示されます。

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常温で贈れるギフトも充実

フリーズドライ6種のスープセット



価格：3,541円（税込・送料別）

内容量：1人前×8パック

フリーズドライ4種のOkayuセット



価格：3,541円（税込・送料別）

内容量：1人前×8パック

レトルトカレーセット



価格：6個セット3,921円（税込・送料別）／8個セット5,061円（税込・送料別）

冷凍スープだけでなく、持ち運びしやすい常温ギフトも豊富に用意されています。

さらに、ちょっとした手土産にもぴったりなコンパクトサイズも展開。

フリーズドライ4種のスープセット



価格：1,771円（税込）

内容量：1人前×4パック

フリーズドライ4種のOkayuセット



価格：1,771円（税込）

内容量：1人前×4パック

※コットン巾着入りは持ち帰り限定で、配送はできません。

夏らしい限定デザインも魅力

サマーギフトをさらに特別なものにしてくれるのが、期間限定のギフトデザインです。

絵葉書のような雰囲気が素敵な「掛け紙／思い出」は、爽やかな夏空をイメージしたデザイン。店頭限定で利用できるメッセージカードやギフトタグも用意されており、自分の言葉で気持ちを添えられます。

また、「お中元」「暑中見舞い」「残暑御見舞い」など10種類以上の短冊のしや、6種類のメッセージシールも展開。贈る相手やシーンに合わせて選べるのもうれしいポイントです♪

販売はSoup Stock Tokyo各店（自由が丘店、二子玉川店、西宮ガーデンズ店、アミュプラザ博多店、白馬店を除く）、家で食べるスープストックトーキョー全店、公式オンラインショップ、楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピングなどで実施されています。

夏の思いやりをスープに込めて

暑さで食欲が落ちがちな季節だからこそ、手軽に楽しめるSoup Stock Tokyoのスープギフトは喜ばれる存在。

冷たいスープからフリーズドライ、Okayu、レトルトカレーまで豊富なラインアップが揃い、贈る相手のライフスタイルに合わせて選べます♡

今年のサマーギフトは、夏を元気に過ごしてほしいという気持ちを、おいしいスープとともに届けてみてはいかがでしょうか。