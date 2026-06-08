タレントのユージさんが、自身のYouTubeチャンネル「ユージずチャンネル」で6月5日に動画を公開。

所有する愛車・マイバッハ（メルセデス・マイバッハ GLS 600、2023年式）が当て逃げ被害に遭っていたことを明かしました。



【写真を見る】【 ユージ 】 愛車マイバッハの「当て逃げ被害」を告白 「見るたび落ち込む」 助手席側の傷に1週間気づかず 【 メルセデス・マイバッハ GLS 600 2023年式 】





動画の中でユージさんは、「そうだ、これ言おうと思ったんだけど、マイバッハ当て逃げされました」と報告。左ハンドル車のため、運転席とは逆側に白い車による線状の傷が複数ついていたといいます。





「隣の人が白い車で、出るときにすって出てってんのよ」とユージさんは推測される当時の状況を説明。相手の塗装が付着し、自身の塗装も削れているほどの傷だったにもかかわらず、しばらく気づかなかったと話しました。





また、「うわ、やられたと思って過去のマイバッハの写真見たら、もうその傷あったのよ」と語り、気づいたときにはすでに約1週間が経過していたとのことです。







ユージさんは「こっちからしか乗んないから、こっちがあんま見てなかった」と、助手席側の被害に気づくのが遅れた理由を説明しました。







ガソリンスタンドのスタッフに洗車を依頼したこともありましたが、傷は消えなかったといいます。「結構見るたび落ち込むよ。直さなきゃなって」と心境を吐露しました。





この動画は、車体を保護するPPF（ペイント・プロテクション・フィルム）をチェックする内容で、ユージさんは「マイバッハも貼っときゃよかったって話だな」と振り返り、「あれぐらいの傷はマジで守れるの」とPPFの防護性能を強調。次回の動画でPPFの耐久性を検証することを予告しました。

【担当：芸能情報ステーション】