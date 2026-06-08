フリーアナウンサーの川田裕美（42）が8日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）に生出演。第1子出産時を振り返った。

2020年、コロナ禍真っ只中で第1子長男を出産した川田は「なかなかでしたね〜。凄いピリピリしてる時でした」と世相を回顧。

「今思うとつらかったです。友達に会えないし、母親が生まれた直後の息子を見に来ることもできなかったので。東京から大阪の移動ができなかったので。ほんと孤独で」「夫と2人でこのわけ分からない新生児をどうしたらいいのかって。でも友達にパッと会って聞くとかもできないから、もう調べてもいろんなこと出てきてわかんないし…結構ふさぎ込みましたね、あの時は」と当時の状況を振り返った。

パーソナリティーの向井にどのように状況を打開したのかと聞かれれると「夫と話し合って、このままずっと一緒では息が詰まるから、お互い1人でコーヒーを飲みに行く時間とか、1人でいられる時間を作ろうっっていう風に」と説明。

「そういう時間が持てると、ちょっと友達に出電話してみようかなとか。家でだったらなかなか長電話できないけど、友達とか母親に電話して、聞きたいこと聞いてみようかなって思えたんで、それでちょっとずつ」と変化を振り返った。