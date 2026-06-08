プロ野球の榊原コミッショナーは8日、前日7日に行われた交流戦のDeNA―ソフトバンク戦（横浜）で、遅延行為により退場処分を受けたDeNAの相川監督に、厳重注意と制裁金10万円を科した。

退場処分となったのはDeNAの延長11回の攻撃。2死一塁の場面で宮崎が空振り三振に倒れたが、この際にバットがソフトバンクの捕手・海野のミットに当たったとして、宮崎は打撃妨害をアピールした。

ベンチを出た相川監督も雨の中、審判団に説明を求めた。この行為が5分を超えたため、遅延行為として退場処分となった。

試合後、責任審判の川口亘太球審は「（退場理由は）遅延行為です。（審判団は）ジャッジだから変えられない、（相川監督は）打撃妨害だ、と。その押し問答でした」と説明した。

打撃妨害はリクエストによるリプレー検証は対象外のプレーとなる。当事者の宮崎がアピールしたことで「監督の立場で“引けない”と。我々もジャッジなので変えられない」（川口球審）と退場に至ったとした。

相川監督が退場するのは、ヤクルトで現役だった13年9月14日の阪神戦（神宮）で、阪神・マートンとともに退場になって以来。

DeNAでの退場者は14年9月2日の阪神戦（甲子園）での中畑清監督以来となった。

試合後、相川監督は球団を通じて「延長11回の抗議は、打撃妨害の抗議に行きました。宮崎も（ミットに）当たっているとのことだったので、その抗議でした」と説明した。