◇プロボクシング ウエルター級8回戦 永田大士《8回戦》小畑武尊（ダッシュ東保）（2026年6月8日 東京・後楽園ホール）

元東洋太平洋＆WBOアジア・パシフィック（AP）スーパーライト級王者・永田大士（36＝三迫）が8日、再起戦となるウエルター級8回戦の前日計量に臨み、対戦相手の元日本同級暫定王者・小畑武尊（27＝ダッシュ東保）とともに66・5キロで一発クリアした。

同級初戦となる永田は「やっぱり最後はきついっすね」と計量後に経口補水液を一気に飲み干すと「スーパーライト級時代と比べたらポテンシャルが上がると思う。さらに自分の良さが強まっていてこれまでできなかった余裕が生まれた。試合がどうなるかワクワクしている」と高揚感をにじませた。

今年1月、李健太（29＝帝拳）に大差判定で敗れ、WBO―AP王者から陥落した。敗戦後は一時、進退も考えたという中で一階級上のウエルター級での再起を決断した。担当する加藤健太トレーナーは「本人は“負けたから階級を上げるのは逃げ”という葛藤があったかもしれないが、ジムとしても上げた方が永田の良さが出ると思い提案した」と明かす。

キャリアで初めて連敗中で「勝負師として連敗はあり得ない」と話した永田は「次の試合に懸ける思いは強い。ここで中途半端な内容を見せたら僕に（タイトル挑戦の）その権利はない。この試合がどうなるかが全て」と今後の明暗を占う、転級初戦での勝利を見据えた。

対する元日本同級暫定王者の小畑は「強い選手と試合ができることはありがたい。苦手な部類の選手だが、ここで一皮むけられるか」と気合十分。24年12月のセムジュ・デビッド（中日）戦から三連敗中だが「絶対に勝ちに徹したい」と自身に言い聞かせた。

今夏にはオーナー兼トレーナーとして、地元・大分県別府市内でフィットネスジムの開業を予定。クラウドファンディングによる費用の支援を募っており「この試合で負けるわけにはいかないです」と“広告塔”としてアピールする白星を誓った。