◆カーリング日本選手権 第２日（６月８日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）

女子の１次リーグ（Ｌ）が行われ、前回覇者で２月のミラノ・コルティナ五輪代表のフォルティウスが、京大に１２―１で勝って開幕２連勝を果たした。

スキップ・吉村紗也香を温存して挑んだ２戦目。第１エンド（Ｅ）で２点を奪うと流れをつかむと、第２Ｅから４連続スチールで第５Ｅ終了時点で９―０と一気に突き放す。結局、最後まで主導権を渡さず圧倒した。

異例の６月開催。開幕戦より気温も高まり湿度も高いが、アイスをしっかり読んでメンバーは好ショットを連発。吉村に代わって入った小林美奈も好プレーを連発し、経験値の高さを見せつけ貫禄勝ちした。

金メダルを目指した２月のミラノ・コルティナ五輪では、１次リーグ敗退で８位。初の大舞台で「最大限の力が発揮できなかった」（吉村）が、帰国後、４月からチーム練習を再開。練習の質、強度を上げながら今季の最終戦となる今大会に向けて最高の仕上げを施してきた。連覇へ盤石の構えだ。

大会の優勝チームは、３０年フランス・アルプス地域五輪に向けた日本代表選考会への出場権を手にする。

◆日本選手権 男女１０チームが参加し、２つのグループに分かれて総当たりで１次リーグを戦う。各グループの上位３チームが２次リーグに進み、再び総当たり戦を行い上位４チームが決勝トーナメントに進む。１３日に男女準決勝、１４日に男女決勝を行う。