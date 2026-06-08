◆プロボクシング▽ウエルター級（６６・６キロ以下）８回戦 永田大士―小畑武尊（９日、東京・後楽園ホール）

９日に東京・後楽園ホールで行われる「ダイヤモンドグローブ」の前日計量が８日、都内で行われた。メインイベントのウエルター級８回戦で対戦する元東洋太平洋＆ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーライト級（６３・５キロ以下）王者の永田大士（３６）＝三迫＝と、元日本ウエルター級暫定王者・小畑武尊（２７）＝ダッシュ東保＝が、ともに６６・５キロでクリアした。

スーパーライト級で地域３冠を獲得した永田は、昨年６月に東洋太平洋＆ＷＢＯアジアパシフィック王座の防衛戦で敗れ王座から陥落。今年１月、ＷＢＯアジアパシフィック王座決定戦で李健太（３０）＝帝拳＝に０―３判定負け。キャリア１２年目で初の連敗を喫した。再起を懸け、ウエルター級に階級を上げて５か月ぶりのリングに上がる。

ウエルター級での試合は２３年１０月以来。減量について「階級を上げたら大丈夫かと思ったけど、普通にきつかった。でもスーパーライトに比べたら全然違う。ポテンシャルもさらに上がったような感じがする。馬力だったり、自分の良さがさらに強まると思う。スーパーライトでできなかった余裕も生まれるかもしれない。どうなるのかワクワクしている」と手応え。「もうスーパーライトは無理ですね。今回、そう思いました」と笑った。

加藤健太トレーナー（４０）は「本人は負けて（階級を）上げるのは逃げなんじゃないかという葛藤もあったと思う。そこはジムとしてもトレーナーとしても、上げた方が永田の良さが出ると思う、ということで提案した」と明かした。進退も考えていたという永田は「自分から（転級を）言いたかったが、トレーナーや周りの人からの提案が救いの言葉だった。それがなかったら、僕はやめざるを得ない状況だったので」と胸中を打ち明けた。

その上で「ウエルターに上げて、この試合がどうなるかによって全てが決まると思っている。自分の思うようにボクシングをして勝ちたい」と語り、ウエルター級での王座挑戦に向けても「僕にはそんな権利はない。チャンピオン側からそういう話が来るなら嬉しいが、そのぐらいの内容を見せないとダメなのかなと思っている。勝負師として連敗はそもそもがありえない話。次の試合にかける思いは違いますね」と背水の覚悟をにじませた。

対する日本ウエルター級６位の小畑は、２４年１２月に当時の日本ウエルター級王者セムジュ・デビッド（中日）に挑むも判定負け。２５年６月には東洋太平洋同級王座決定戦で田中空（大橋）に４回ＴＫＯ負け。同年１２月には湯場海樹（ＹＵＶＡＸ）に６回ＴＫＯ負け。現在３連敗中で、ベテラン・永田との対戦は、互いに負けられないサバイバルマッチでもある。

永田について「苦手な部類に当たる相手」と認めながらも、「勝ちに徹したい。ここで自分が一皮むけられるところなのかなと思っている」と前を向いた。勝負のポイントには「自分のリズムを乱されないこと」を挙げ、「田中空選手との試合では作戦と真逆のことをして相手のリズムに自分から乗ってしまった。そこを今回は改善できたらと思う」と語った。

大分・別府市を拠点に活動する小畑は、今夏にも同市にボクシングをベースにしたフィットネスジムの開設を計画中。クラウドファンディングで支援を募っており、目標金額２５０万円に対し３０％ほどの支援が集まっている。「プロボクサーが試合以外で社会貢献できることはないかと考えた事業。自分が広告塔になる意味でも、この試合でアピールしたい」と意欲を見せた。

戦績は永田が２１勝（７ＫＯ）５敗２分け、小畑は１４勝（６ＫＯ）９敗１分け。