とうあ、ハワイでのビキニ姿に熱視線 中町綾との2ショットも公開「引き締まっててすごい」「肌綺麗すぎます」
【モデルプレス＝2026/06/08】モデルのとうあが6月6日までに、自身のInstagramを更新。お出かけ先でのビキニ姿を披露し話題となっている。
【写真】23歳YouTuber「肌綺麗すぎます」ハワイでのビキニ姿
とうあは「ハワイで集合」とつづり、写真を複数枚投稿。ハワイを観光している写真やYouTuberの中町綾との2ショットなどを公開した。砂浜での写真では、ピンクのキャップを被り、白と黒のギンガムチェックのビキニ姿を披露。ビキニからは引き締まったウエストや美肌が覗いている。
この投稿に「ビキニ似合いすぎます」「めちゃくちゃ可愛い」「引き締まっててすごい」「肌綺麗すぎます」「努力の賜物ですね」「ハワイ旅行楽しそう」「あやちゃんと合流出来て良かったですね」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】23歳YouTuber「肌綺麗すぎます」ハワイでのビキニ姿
◆とうあ、美ボディ際立つギンガムチェック柄ビキニ
とうあは「ハワイで集合」とつづり、写真を複数枚投稿。ハワイを観光している写真やYouTuberの中町綾との2ショットなどを公開した。砂浜での写真では、ピンクのキャップを被り、白と黒のギンガムチェックのビキニ姿を披露。ビキニからは引き締まったウエストや美肌が覗いている。
◆とうあの投稿に反響
この投稿に「ビキニ似合いすぎます」「めちゃくちゃ可愛い」「引き締まっててすごい」「肌綺麗すぎます」「努力の賜物ですね」「ハワイ旅行楽しそう」「あやちゃんと合流出来て良かったですね」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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