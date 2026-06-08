とうあ（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/06/08】モデルのとうあが6月6日までに、自身のInstagramを更新。お出かけ先でのビキニ姿を披露し話題となっている。

【写真】23歳YouTuber「肌綺麗すぎます」ハワイでのビキニ姿

◆とうあ、美ボディ際立つギンガムチェック柄ビキニ


とうあは「ハワイで集合」とつづり、写真を複数枚投稿。ハワイを観光している写真やYouTuberの中町綾との2ショットなどを公開した。砂浜での写真では、ピンクのキャップを被り、白と黒のギンガムチェックのビキニ姿を披露。ビキニからは引き締まったウエストや美肌が覗いている。

◆とうあの投稿に反響


この投稿に「ビキニ似合いすぎます」「めちゃくちゃ可愛い」「引き締まっててすごい」「肌綺麗すぎます」「努力の賜物ですね」「ハワイ旅行楽しそう」「あやちゃんと合流出来て良かったですね」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）

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