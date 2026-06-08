朝に安値を更新も、その後少し戻す、地合いは軟調＝オセアニア為替概況



豪ドルは対ドルで0.70台半ばを挟んでの推移。豪ドルは先週末米雇用統計後のドル高を受けて0.7140ドル付近から0.7030ドル台まで下げた。朝に中東情勢警戒のドル高もあり、0.7018ドルまで下げると、少し戻して午前中に0.7067ドルを付けた。その後は0.7050ドルを挟んでのもみ合い。ドル高の意識が強いが、行き過ぎた動きにも警戒感。

対円でも豪ドル売りが目立ち、先週末は114.10円台から112.70円台まで下げた。週明けは112.50円前後。その後午前中に113.21円までといったん反発も、午後に入って112.70円台を付けるなど、上値が重い。



NZドルも先週末に対ドルで0.5870ドル台から0.5790ドル前後まで下げた。週明けは0.5780ドルまで下げ幅を拡大。その後は少し戻して0.5800ドルを挟んでの推移。

対円では93.90円台から売りが出て、先週末に92.80円前後まで下げた。週明け92.64円まで下げたが、午前中に93.11円まで反発。その後93.00円を挟んでのもみ合いを経て、午後に92.80円台を付けている。



今週の主な予定

豪州

06/09 09:30 Westpac消費者信頼感指数 （6月） 前回 3.5% （前月比）

06/09 10:30 NAB企業景況感 （5月） 前回 3.0



NZ

06/09 07:45 製造業活動 （2026年 第1四半期） 前回 0.6%

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