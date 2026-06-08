テクニカルポイント ユーロドル、ドル買い優勢、一目均衡表の雲を明確に下抜ける テクニカルポイント ユーロドル、ドル買い優勢、一目均衡表の雲を明確に下抜ける

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テクニカルポイント ユーロドル、ドル買い優勢、一目均衡表の雲を明確に下抜ける



1.1753 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.1724 エンベロープ1%上限（10日間）

1.1695 100日移動平均

1.1683 一目均衡表・雲（上限）

1.1680 200日移動平均

1.1653 一目均衡表・基準線

1.1636 21日移動平均

1.1630 一目均衡表・雲（下限）

1.1608 10日移動平均

1.1597 一目均衡表・転換線

1.1519 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

1.1517 現値

1.1492 エンベロープ1%下限（10日間）



ユーロドルは、先週末の陰線示現で明確に一目均衡表の雲を下抜けた。現在は1.1500の心理的水準を試す局面となっている。RSI（14日）は33.5に低下しており、売られ過ぎ領域（30未満）に接近している。現水準は、主要な移動平均線の下方に位置しており、ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）、エンベロープ1%下限（10日間）などに挟まれた水準となっている。

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