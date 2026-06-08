テクニカルポイント　ユーロドル、ドル買い優勢、一目均衡表の雲を明確に下抜ける

1.1753　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
1.1724　エンベロープ1%上限（10日間）
1.1695　100日移動平均
1.1683　一目均衡表・雲（上限）
1.1680　200日移動平均
1.1653　一目均衡表・基準線
1.1636　21日移動平均
1.1630　一目均衡表・雲（下限）
1.1608　10日移動平均
1.1597　一目均衡表・転換線
1.1519　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
1.1517　現値
1.1492　エンベロープ1%下限（10日間）

　ユーロドルは、先週末の陰線示現で明確に一目均衡表の雲を下抜けた。現在は1.1500の心理的水準を試す局面となっている。RSI（14日）は33.5に低下しており、売られ過ぎ領域（30未満）に接近している。現水準は、主要な移動平均線の下方に位置しており、ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）、エンベロープ1%下限（10日間）などに挟まれた水準となっている。