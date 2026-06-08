ドル高基調継続も行き過ぎた動きにも警戒＝東京為替概況



週明けのドル円は160円台前半で推移。先週末に米雇用統計の力強い結果を受けてドル全面高となり、160.34円まで上昇。その後160.00円台まで下げる場面も、160.30円台まで戻して先週の取引を終えた。週明けは少し円高で始まり、160.04円を付けたがすぐに反発。さらに朝に先週末の高値を更新する160.35円を付けると、その後の押し目がほとんどなく、高値圏もみ合いの中、午後に入って160.39円まで上値を伸ばした。その後160.20円台まで調整売り。



米雇用統計後のドル全面高を受けて先週末に1.1640ドル台から1.1520ドル前後まで下げたユーロドル。朝に1.1508ドルまで下げ幅を拡大したものの1.1500ドル割れには少し慎重。その後1.1510－1.1530ドルを中心としたもみ合いを経て、午後に入って1.1540ドルまで反発した。その後1.1520ドル台へ下げるなど上値は重い。



ドル全面高基調でドル円はしっかりも、介入警戒感もあってユーロドルやポンドドルに比べて動きが抑えられており、クロス円は全般に軟調。ユーロ円は先週186.20円台を付けた後、184.50円前後まで大きく下げた。少し戻して週の取引を終えるも、週明けは184.50円前後と安値圏スタートとなり、一時184.41円を付けた。その後は対ドルでのユーロ売りの一服もあって少し戻し、午後には185.00円を付けている。その後再び売りが出て184.50円台を付けている。



ポンドドルはユーロドル同様に先週金曜日に大きく下げ、1.3480ドル台から1.3330ドル前後を付けた。朝に1.3317ドルを付けた後、1.3350ドルを付けるなど反発。午後は1.3320-50レンジのもみ合い。



ポンド円は先週末に215.61円から213.53円まで2円強の下げ。週明けは朝に213.46円と安値を更新した。その後は214円台まで反発後、213.50円台を付けるなどの動きを経て午後に入って再び213.50円に迫るなどやや売りが出ている。



MINKABUPRESS 山岡

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