【孤島のエリートドクター】イ・ジェウク、兵役前最後の作品で「一度は経験したいなという憧れ」の医師役挑戦 シン・イェウンが明かす印象も
俳優のイ・ジェウク、シン・イェウンが出演する、オリジナル韓国ドラマシリーズ『孤島のエリートドクター』が、6月1日よりディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」のコンテンツブランド「スター」で独占配信中。（全12話／毎週月・火に1話ずつ配信）今回、イ・ジェウクとシン・イェウンのインタビューが公開された。
【予告動画】イ・ジェウク、兵役前最後のドラマ出演『孤島のエリートドクター』
同作は兵役前最後のドラマ出演で話題のイ・ジェウクとシン・イェウンが共演。韓国の人気ウェブトゥーン作家キム・テプンの「ジョンボドクター」が原作で、美しい離島を舞台に、トラウマを抱えた青年医師と看護師が織りなす心温まるロマンスを描くメディカル・ラブコメディー。
主人公のト・ジイを演じるのは、ディズニープラス スター オリジナル韓国ドラマ『予期せぬ相続者』をはじめ、「還魂」シリーズなど話題作への出演が続くイ・ジェウク。同作が兵役前最後の出演作となるが、韓国の離島・ピョンドン島へ配属されることになった形成外科医のト・ジイを熱演。都会でキャリアだけを追い続けてきた青年が、島での生活や人々との出会いを通して少しずつ変化していく姿を、繊細かつコミカルに演じている。
ある理由からピョンドン島へ移り住んできた都会出身の看護師ユク・ハリを演じるのは、シン・イェウン。明るく親しみやすい一方で、どこか秘密を抱えたハリは、慣れない環境に戸惑うジイに寄り添い、閉ざされていたジイの心を少しずつ変えていく存在となる。対照的な2人が織りなす、不器用で温かなロマンスも見どころなる。
■イ・ジェウクが明かす出演のきっかけ「医者役は一度は経験したい」
――これまでさまざまなキャラクターを演じてこられた中で、遂に来た！という感じでファンが喜ぶ初めての医師役への挑戦ですが、本作への出演を決めた理由と、役作りで重視したことをお聞かせください。
イ・ジェウク：医者役は一度は経験したいなという憧れがありました。そして年齢としてもふさわしかったんじゃないかなと思います。これまで僕が見てきたドラマとはちょっと異なって、本作は孤立した自分が嫌いな場所に置かれて、現実と向き合うという設定です。台本の没入度もとても良かったし、周辺人物との関係性も非常に調和のとれたドラマだと思いました。
ご存じの方はいらっしゃると思うんですが、僕は今、兵役を控えている状態で。兵役前の最後の作品として、こういう「成長型の物語」のドラマに出させていただきたく、今回出演を決めました。
――本作のどんな部分に魅力を感じてオファーを受けられましたか？優しく、思いやり深く、困った人を放っておけないというまさに看護師が天職のようなユク・ハリ役ですが、ユク・ハリについてどう感じ、どんな表現を見せたいと思われましたか？
シン・イェウン：台本がまずホントにスラスラと読めました。すべての登場人物がとても生き生きとしていて、また、ドラマにいろんなエピソードが詰まっていたんです。視聴者の皆さんも、演者の私も、演者としての私が台本に初めて接した印象としては、どんどん新しいエピソードが紡がれるので、飽きる間もなく毎回新鮮で、とても興味を覚えました。事件がどんどんと、新しい出来事がどんどんと、続くということに興味を覚えました。
ハリというキャラクターに関しては、初めて台本を読んだ時は、とても正義感が強くて、また、自分の仕事にとても情熱を燃やす強い人物かなと思ったんですが、実は脆さも多い人物なんじゃないかなと。また、彼女を守ってやりたいというポイントもいろいろと見受けられて彼女を上手く表現して、視聴者の皆さまに共感をしていただきたいなと思いました。
――トラウマを持つジイの成長物語でもあり、その中でハリとのロマンスも育まれますが、ジイの内面の葛藤をどのように解釈し、表現されようとしましたか？ご自身と重なる部分や違う部分も含めてお聞かせください。
イ・ジェウク：僕が今回撮影をしながら監督と一番話し合いを重ねた所が、ジイのトラウマに関する部分です。その話し合いによって、シーンもより豊かになったんじゃないかなと思います。本作は、究極的にはすべての登場人物の成長を描いている作品だと思います。ジイは、仕事の面においても、また人間としても成長を遂げていくんですが、それはハリとの出会いによってだと思います。
ジイは内面が癒されて、それがロマンスに繋がる所が本作の魅力なんじゃないかなと。本作のすべてのキャラクターが成長を遂げていく所が、面白味の一つなんじゃないかなと思います。ハリとのロマンスによって、ジイの傷が癒され、ハリとの出会いによって、成長をしていくところをご覧いただきたいなと思います。
■シン・イェウン、同年代のイ・ジェウクに「憧れというかリスペクト」
――ハリは決意を持って島に来て、ジイと出会いますが、演じながらハリの心情とリンクしたところや、逆に演じるうえで難しかった部分はありますか？
シン・イェウン：最初に台本をいただいて、ハリの役作りをする上で、監督に言われたのは、「これは、イェウンをそのまま出してもいいんじゃないの？」と言われたほど、ハリというキャラクターと自分って結構重なる所が多いなと思ったんですね。それで、難しいとことか、もしくは感情の機微を表現していく上で、煮詰まった所では、「自分だったらどうするんだろう」とそれを真っ先に考えるようにしながら今回演じさせていただきました。
それと同時に、今回、おばあさんとの関係性で非常に重要なシーンが沢山あるんですけれども、監督に言われたのが、「＜おばあさん＞と言われた瞬間、ウルッとくるようなポイントが欲しい」という風に言われまして、最初の撮影の時は、まだおばあさんとの愛着というのができあがる前だったので、（どうすればいいんだろう、どういう関係なんだろう）という風にイマジネーションを膨らませようと務めました。それで、現場でもおばあさん役の先輩と距離を縮めようとして、いろいろと私が愛嬌を振りまいたり、おばあさん役の先輩の写真を見たりして、愛着をどんどんと深めようとしました。
――日本のファンもお2人の共演をとても楽しみにしているのですが、共演前の印象や出会った第一印象と、実際に演技をしてみてからの印象は変わりましたか？
イ・ジェウク：周りに同年代の俳優がそれほど多くはないんです。実際、多いとは思うんですが、知り合いの俳優はそれほど多くはなくて、僕がデビューして、ずっとちょっと忙しくさせていただいたんですけれども、自分ほどちょっと忙しく仕事をしている同年代って誰だろう？って考えたら、真っ先に浮かぶのがシン・イェウンさんだったんです。これほどキャリアを積んでいて、ちょっと自然だったり、当たり前と思われがちなものはあると思うんですけれども、すごく自然体な演技にこだわる俳優だなと思いました。
また、すごく素直な演技にこだわる方だなという印象を受けて、現場にいろいろ準備をしてきて、一緒に共演をしてみると、すごく楽しいシークエンスが沢山生まれたんです。それで、コメディーとか、ロマンスのシーンで、共演をして一緒にシーンを作っていく楽しさがありました。すごく面白かったです。
シン・イェウン：私も同じことを考えていました。俳優は多いと思うんですが、やはり98年生まれといったら、真っ先に思い浮かぶのはイ・ジェウクでしたね。それで、同年代ということで、勝手に親しみも感じていました。いつか共演できるんじゃないかなという期待感、もしくは共演を心待ちにした面もあるんですね。やはり芝居を専門にされている俳優、芝居を専攻にした（※イ・ジェウクは中央大学校の演劇学科で演技を専攻）俳優であって、私と同様でキャリアも長い方なんですね。それで、芝居に関する考え方がすごく真剣というか、深いなと思いました。
また、現場で出会って一番リスペクトできるところは、今回、現場というのがいろんな所を周りながら、ロケをやったり、また、やっぱりお医者さんという役で、やはり難しい役どころなんですよ。でも、そういうところをすごく前向きにまた解決していったり、すごく考え方が大変なのも、「これも楽しもう」というすごく健全な考え方を持っている方だなと思ったので。
イ・ジェウク：（照れ笑いしながら）どういうところを言ってるのかわかるような気がするよ（笑）
シン・イェウン：俳優として長く活躍できる方なんじゃないかなという憧れというかリスペクトの思いが生じました。
【予告動画】イ・ジェウク、兵役前最後のドラマ出演『孤島のエリートドクター』
同作は兵役前最後のドラマ出演で話題のイ・ジェウクとシン・イェウンが共演。韓国の人気ウェブトゥーン作家キム・テプンの「ジョンボドクター」が原作で、美しい離島を舞台に、トラウマを抱えた青年医師と看護師が織りなす心温まるロマンスを描くメディカル・ラブコメディー。
ある理由からピョンドン島へ移り住んできた都会出身の看護師ユク・ハリを演じるのは、シン・イェウン。明るく親しみやすい一方で、どこか秘密を抱えたハリは、慣れない環境に戸惑うジイに寄り添い、閉ざされていたジイの心を少しずつ変えていく存在となる。対照的な2人が織りなす、不器用で温かなロマンスも見どころなる。
■イ・ジェウクが明かす出演のきっかけ「医者役は一度は経験したい」
――これまでさまざまなキャラクターを演じてこられた中で、遂に来た！という感じでファンが喜ぶ初めての医師役への挑戦ですが、本作への出演を決めた理由と、役作りで重視したことをお聞かせください。
イ・ジェウク：医者役は一度は経験したいなという憧れがありました。そして年齢としてもふさわしかったんじゃないかなと思います。これまで僕が見てきたドラマとはちょっと異なって、本作は孤立した自分が嫌いな場所に置かれて、現実と向き合うという設定です。台本の没入度もとても良かったし、周辺人物との関係性も非常に調和のとれたドラマだと思いました。
ご存じの方はいらっしゃると思うんですが、僕は今、兵役を控えている状態で。兵役前の最後の作品として、こういう「成長型の物語」のドラマに出させていただきたく、今回出演を決めました。
――本作のどんな部分に魅力を感じてオファーを受けられましたか？優しく、思いやり深く、困った人を放っておけないというまさに看護師が天職のようなユク・ハリ役ですが、ユク・ハリについてどう感じ、どんな表現を見せたいと思われましたか？
シン・イェウン：台本がまずホントにスラスラと読めました。すべての登場人物がとても生き生きとしていて、また、ドラマにいろんなエピソードが詰まっていたんです。視聴者の皆さんも、演者の私も、演者としての私が台本に初めて接した印象としては、どんどん新しいエピソードが紡がれるので、飽きる間もなく毎回新鮮で、とても興味を覚えました。事件がどんどんと、新しい出来事がどんどんと、続くということに興味を覚えました。
ハリというキャラクターに関しては、初めて台本を読んだ時は、とても正義感が強くて、また、自分の仕事にとても情熱を燃やす強い人物かなと思ったんですが、実は脆さも多い人物なんじゃないかなと。また、彼女を守ってやりたいというポイントもいろいろと見受けられて彼女を上手く表現して、視聴者の皆さまに共感をしていただきたいなと思いました。
――トラウマを持つジイの成長物語でもあり、その中でハリとのロマンスも育まれますが、ジイの内面の葛藤をどのように解釈し、表現されようとしましたか？ご自身と重なる部分や違う部分も含めてお聞かせください。
イ・ジェウク：僕が今回撮影をしながら監督と一番話し合いを重ねた所が、ジイのトラウマに関する部分です。その話し合いによって、シーンもより豊かになったんじゃないかなと思います。本作は、究極的にはすべての登場人物の成長を描いている作品だと思います。ジイは、仕事の面においても、また人間としても成長を遂げていくんですが、それはハリとの出会いによってだと思います。
ジイは内面が癒されて、それがロマンスに繋がる所が本作の魅力なんじゃないかなと。本作のすべてのキャラクターが成長を遂げていく所が、面白味の一つなんじゃないかなと思います。ハリとのロマンスによって、ジイの傷が癒され、ハリとの出会いによって、成長をしていくところをご覧いただきたいなと思います。
■シン・イェウン、同年代のイ・ジェウクに「憧れというかリスペクト」
――ハリは決意を持って島に来て、ジイと出会いますが、演じながらハリの心情とリンクしたところや、逆に演じるうえで難しかった部分はありますか？
シン・イェウン：最初に台本をいただいて、ハリの役作りをする上で、監督に言われたのは、「これは、イェウンをそのまま出してもいいんじゃないの？」と言われたほど、ハリというキャラクターと自分って結構重なる所が多いなと思ったんですね。それで、難しいとことか、もしくは感情の機微を表現していく上で、煮詰まった所では、「自分だったらどうするんだろう」とそれを真っ先に考えるようにしながら今回演じさせていただきました。
それと同時に、今回、おばあさんとの関係性で非常に重要なシーンが沢山あるんですけれども、監督に言われたのが、「＜おばあさん＞と言われた瞬間、ウルッとくるようなポイントが欲しい」という風に言われまして、最初の撮影の時は、まだおばあさんとの愛着というのができあがる前だったので、（どうすればいいんだろう、どういう関係なんだろう）という風にイマジネーションを膨らませようと務めました。それで、現場でもおばあさん役の先輩と距離を縮めようとして、いろいろと私が愛嬌を振りまいたり、おばあさん役の先輩の写真を見たりして、愛着をどんどんと深めようとしました。
――日本のファンもお2人の共演をとても楽しみにしているのですが、共演前の印象や出会った第一印象と、実際に演技をしてみてからの印象は変わりましたか？
イ・ジェウク：周りに同年代の俳優がそれほど多くはないんです。実際、多いとは思うんですが、知り合いの俳優はそれほど多くはなくて、僕がデビューして、ずっとちょっと忙しくさせていただいたんですけれども、自分ほどちょっと忙しく仕事をしている同年代って誰だろう？って考えたら、真っ先に浮かぶのがシン・イェウンさんだったんです。これほどキャリアを積んでいて、ちょっと自然だったり、当たり前と思われがちなものはあると思うんですけれども、すごく自然体な演技にこだわる俳優だなと思いました。
また、すごく素直な演技にこだわる方だなという印象を受けて、現場にいろいろ準備をしてきて、一緒に共演をしてみると、すごく楽しいシークエンスが沢山生まれたんです。それで、コメディーとか、ロマンスのシーンで、共演をして一緒にシーンを作っていく楽しさがありました。すごく面白かったです。
シン・イェウン：私も同じことを考えていました。俳優は多いと思うんですが、やはり98年生まれといったら、真っ先に思い浮かぶのはイ・ジェウクでしたね。それで、同年代ということで、勝手に親しみも感じていました。いつか共演できるんじゃないかなという期待感、もしくは共演を心待ちにした面もあるんですね。やはり芝居を専門にされている俳優、芝居を専攻にした（※イ・ジェウクは中央大学校の演劇学科で演技を専攻）俳優であって、私と同様でキャリアも長い方なんですね。それで、芝居に関する考え方がすごく真剣というか、深いなと思いました。
また、現場で出会って一番リスペクトできるところは、今回、現場というのがいろんな所を周りながら、ロケをやったり、また、やっぱりお医者さんという役で、やはり難しい役どころなんですよ。でも、そういうところをすごく前向きにまた解決していったり、すごく考え方が大変なのも、「これも楽しもう」というすごく健全な考え方を持っている方だなと思ったので。
イ・ジェウク：（照れ笑いしながら）どういうところを言ってるのかわかるような気がするよ（笑）
シン・イェウン：俳優として長く活躍できる方なんじゃないかなという憧れというかリスペクトの思いが生じました。