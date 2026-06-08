中村芝翫、老いへのジレンマ“死へ向かうことが最大の恐怖” “老害”に不安も「皆さんに教えていただかないと」
歌舞伎俳優の中村芝翫（60）が8日、都内で行われた舞台『リア王』（9月6日〜22日 東京・新橋演舞場）製作発表記者会見に登壇。老いへのジレンマを語った。
【集合ショット】中村芝翫＆松下由樹ら華やかな装いで集結した出演陣
今作は、芝翫が演出家・井上尊晶氏とタッグを組み挑んできたシェイクスピア劇シリーズの第三弾。襲名10年目の節目を迎える芝翫が演じるのは、老いと孤独に翻弄されるリア王。
3人の娘を持つリア王。芝翫は井上氏と「いつかは『リア王』をやるといいねという話をしまして。遠い遠いものだと思っていましたが、私も気付きましたら去年還暦を迎えまして。リア王とは違って、私は3人の息子がいます。今回はすてきな、待望の3人の娘でございますので、思いっきりこの舞台で老害を発揮しようと思っております」と冗談交じりであいさつ。
そして、「昔のおじさんたちって60過ぎると、いつも怒っていたな。機嫌が悪かったなというのが印象に残っています。良きにも悪きにもですね」と話し、「それは、肉体がだんだん老いてくることに対してのジレンマであったり。死に向かって老いていくということが、一番の人間の最大の恐怖なんじゃないかなと。それをうまく今回は表現できたらいいなと、そういう風に思っております」と演じる意気込みを語った。
また、“老害”について「老害というのは、老害に気が付かないから老害なんですよ。だから、皆さんに教えていただかないといけないですよね。今しゃべっているのもそうかもしれません。気を付けるように致します」と苦笑いした。
シェイクスピア四大悲劇の中で最高峰と称される『リア王』は、老いた王が娘たちの愛を言葉で量ろうとしたことから始まる、人間の根源に迫る作品。親と子、老いと孤独、愛と理解、その関係が崩れていく過程を通して、普遍的な問いを静かに、しかし厳しく突きつける。
会見にはほかに、松下由樹、三浦涼介、朝月希和、井上小百合、大野拓朗、村田雄浩、井上尊晶氏が登壇した。
【集合ショット】中村芝翫＆松下由樹ら華やかな装いで集結した出演陣
今作は、芝翫が演出家・井上尊晶氏とタッグを組み挑んできたシェイクスピア劇シリーズの第三弾。襲名10年目の節目を迎える芝翫が演じるのは、老いと孤独に翻弄されるリア王。
3人の娘を持つリア王。芝翫は井上氏と「いつかは『リア王』をやるといいねという話をしまして。遠い遠いものだと思っていましたが、私も気付きましたら去年還暦を迎えまして。リア王とは違って、私は3人の息子がいます。今回はすてきな、待望の3人の娘でございますので、思いっきりこの舞台で老害を発揮しようと思っております」と冗談交じりであいさつ。
また、“老害”について「老害というのは、老害に気が付かないから老害なんですよ。だから、皆さんに教えていただかないといけないですよね。今しゃべっているのもそうかもしれません。気を付けるように致します」と苦笑いした。
シェイクスピア四大悲劇の中で最高峰と称される『リア王』は、老いた王が娘たちの愛を言葉で量ろうとしたことから始まる、人間の根源に迫る作品。親と子、老いと孤独、愛と理解、その関係が崩れていく過程を通して、普遍的な問いを静かに、しかし厳しく突きつける。
会見にはほかに、松下由樹、三浦涼介、朝月希和、井上小百合、大野拓朗、村田雄浩、井上尊晶氏が登壇した。