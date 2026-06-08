中村芝翫、老いへのジレンマ“死へ向かうことが最大の恐怖” “老害”に不安も「皆さんに教えていただかないと」

中村芝翫、老いへのジレンマ“死へ向かうことが最大の恐怖” “老害”に不安も「皆さんに教えていただかないと」