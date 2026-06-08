F1モナコグランプリ アントネッリが史上最年少で伝統のモナコ制覇 先頭守りきり5連勝
F1™︎のモナコグランプリで、メルセデスのキミ・アントネッリ選手が勝ち、5連勝。伝統のモナコを史上最年少の19歳で制した。
1950年から続く伝統のモナコグランプリ。4連勝中の“神童”メルセデスのアントネッリ選手は、ポールポジションで決勝に臨んだ。
市街地を使ったコースは道幅が狭く、ミスが許されない中、アントネッリ選手のドライビングテクニックが光った。
アントネッリ選手の独走状態となる中、後続では波乱が続出した。追いかけるライバル達がクラッシュ。さらに、クラッシュした場所の清掃などでレースは一時中断となった。
再開は残り8週からで、各マシンそろってのスタート。先頭のアントネッリ選手はこれまで広げてきたリードがなくなってしまったが、それでもトップを守りきり5連勝。19歳でのモナコ制覇は史上最年少となった。
そしてホンダ製のパワーユニットを搭載したアストンマーティンのアロンソ選手が、今シーズン最高の10位に入った。
結果は以下の通り。
1位 キミ・アントネッリ（メルセデス）
2位 ルイス・ハミルトン（フェラーリ）
3位 アイザック・ハジャー（レッドブル）
4位 オスカー・ピアストリ（マクラーレン）
5位 リアム・ローソン（レーシングブルズ）
6位 アービッド・リンドブラッド（レーシングブルズ）
7位 ピエール・ガスリー（アルピーヌ）
8位 アレックス・アルボン（ウィリアムズ）
9位 エステバン・オコン（ハース）
10位 フェルナンド・アロンソ（アストンマーティン）
11位 ガブリエル・ボルトレート（アウディ）
12位 ジョージ・ラッセル（メルセデス）
13位 ニコ・ヒュルケンベルグ（アウディ）
14位 フランコ・コラピント（アルピーヌ）
15位 セルジオ・ペレス（キャデラック）
16位 カルロス・サインツ（ウィリアムズ）
NC シャルル・ルクレール（フェラーリ）
NC ランス・ストロール（アストンマーティン）
NC ランド・ノリス（マクラーレン）
NC オリバー・ベアマン（ハース）
NC バルテリ・ボッタス（キャデラック）
NC マックス・フェルスタッペン（レッドブル）