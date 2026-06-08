F1モナコグランプリ　アントネッリが史上最年少で伝統のモナコ制覇　先頭守りきり5連勝

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F1™︎のモナコグランプリで、メルセデスのキミ・アントネッリ選手が勝ち、5連勝。伝統のモナコを史上最年少の19歳で制した。

1950年から続く伝統のモナコグランプリ。4連勝中の“神童”メルセデスのアントネッリ選手は、ポールポジションで決勝に臨んだ。

市街地を使ったコースは道幅が狭く、ミスが許されない中、アントネッリ選手のドライビングテクニックが光った。

アントネッリ選手の独走状態となる中、後続では波乱が続出した。追いかけるライバル達がクラッシュ。さらに、クラッシュした場所の清掃などでレースは一時中断となった。

再開は残り8週からで、各マシンそろってのスタート。先頭のアントネッリ選手はこれまで広げてきたリードがなくなってしまったが、それでもトップを守りきり5連勝。19歳でのモナコ制覇は史上最年少となった。

そしてホンダ製のパワーユニットを搭載したアストンマーティンのアロンソ選手が、今シーズン最高の10位に入った。

結果は以下の通り。

1位　キミ・アントネッリ（メルセデス）
2位　ルイス・ハミルトン（フェラーリ）
3位　アイザック・ハジャー（レッドブル）
4位　オスカー・ピアストリ（マクラーレン）
5位　リアム・ローソン（レーシングブルズ）
6位　アービッド・リンドブラッド（レーシングブルズ）
7位　ピエール・ガスリー（アルピーヌ）
8位　アレックス・アルボン（ウィリアムズ）
9位　エステバン・オコン（ハース）
10位　フェルナンド・アロンソ（アストンマーティン）
11位　ガブリエル・ボルトレート（アウディ）
12位　ジョージ・ラッセル（メルセデス）
13位　ニコ・ヒュルケンベルグ（アウディ）
14位　フランコ・コラピント（アルピーヌ）
15位　セルジオ・ペレス（キャデラック）
16位　カルロス・サインツ（ウィリアムズ）
NC　シャルル・ルクレール（フェラーリ）
NC　ランス・ストロール（アストンマーティン）
NC　ランド・ノリス（マクラーレン）
NC　オリバー・ベアマン（ハース）
NC　バルテリ・ボッタス（キャデラック）
NC　マックス・フェルスタッペン（レッドブル）