F1モナコグランプリ　アントネッリが史上最年少で伝統のモナコ制覇　先頭守りきり5連勝

F1™︎のモナコグランプリで、メルセデスのキミ・アントネッリ選手が勝ち、5連勝。伝統のモナコを史上最年少の19歳で制した。

1950年から続く伝統のモナコグランプリ。4連勝中の“神童”メルセデスのアントネッリ選手は、ポールポジションで決勝に臨んだ。

市街地を使ったコースは道幅が狭く、ミスが許されない中、アントネッリ選手のドライビングテクニックが光った。

アントネッリ選手の独走状態となる中、後続では波乱が続出した。追いかけるライバル達がクラッシュ。さらに、クラッシュした場所の清掃などでレースは一時中断となった。

再開は残り8週からで、各マシンそろってのスタート。先頭のアントネッリ選手はこれまで広げてきたリードがなくなってしまったが、それでもトップを守りきり5連勝。19歳でのモナコ制覇は史上最年少となった。

そしてホンダ製のパワーユニットを搭載したアストンマーティンのアロンソ選手が、今シーズン最高の10位に入った。

結果は以下の通り。

1位 キミ・アントネッリ（メルセデス）

2位 ルイス・ハミルトン（フェラーリ）

3位 アイザック・ハジャー（レッドブル）

4位 オスカー・ピアストリ（マクラーレン）

5位 リアム・ローソン（レーシングブルズ）

6位 アービッド・リンドブラッド（レーシングブルズ）

7位 ピエール・ガスリー（アルピーヌ）

8位 アレックス・アルボン（ウィリアムズ）

9位 エステバン・オコン（ハース）

10位 フェルナンド・アロンソ（アストンマーティン）

11位 ガブリエル・ボルトレート（アウディ）

12位 ジョージ・ラッセル（メルセデス）

13位 ニコ・ヒュルケンベルグ（アウディ）

14位 フランコ・コラピント（アルピーヌ）

15位 セルジオ・ペレス（キャデラック）

16位 カルロス・サインツ（ウィリアムズ）

NC シャルル・ルクレール（フェラーリ）

NC ランス・ストロール（アストンマーティン）

NC ランド・ノリス（マクラーレン）

NC オリバー・ベアマン（ハース）

NC バルテリ・ボッタス（キャデラック）

NC マックス・フェルスタッペン（レッドブル）