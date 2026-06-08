◇MLB エンゼルス13-5ドジャース(日本時間8日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースの大谷翔平選手がエンゼルス戦で2安打を放つなど、打撃指標の出塁率と長打率の合計であるOPS部門でナ・リーグトップに浮上しました。

試合前の時点でフィリーズのカイル・シュワーバー選手に次ぐ“.003差”でリーグ2位だった大谷選手は、エンゼルス戦で5打数2安打を記録。

5月は一時数字を落としましたが、6月に入り6試合中5試合で複数安打を記録。25打数12安打、打率.480と驚異的なペースで安打を積み重ねるなど、この日を終えてOPS.939で、シュワーバー選手の.937を逆転してリーグトップに立ちました。

総合的な打撃力を示すOPSでもリーグトップに立つ一方、今季は投手としても圧倒的な数字を残しています。

規定投球回には到達していないものの、今季10試合で6勝2敗、防御率0.74を記録。直近3登板は、2試合の先頭打者ホームランや3安打の固め打ちなど、投打二刀流の本領発揮。

打者としてはOPSリーグ1位、投手としては防御率0点台と、今季も“二刀流”でメジャーリーグを席巻しています。