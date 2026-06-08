「まさかの展開」ヒロインとの日々が伏線だった！最終回、主人公の予想外の転身に衝撃＜ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』＞

Snow Man・宮舘涼太が連続ドラマ初主演を務める『ターミネーターと恋しちゃったら』。本ドラマは、何者かに狙われているヒロイン・神尾くるみ（臼田あさ美）を護るため、アンドロイドの主人公・時沢エータ（宮舘涼太）が400年後の未来からやって来るところから始まる前代未聞のSFラブコメディだ。

6月6日（土）に放送された最終回では、エータが意外な転身を果たし…!?

（※以下、最終回のネタバレがあります）

【映像】衝撃のエピローグ

◆エータが未来に帰還することに…

最終回では、廃棄処分を回避するためエータが記憶データごと初期化される展開となった。

こうしてエータはくるみと過ごした日々のことを忘れ、未来に帰還。2人は離れ離れになって終了――と思われたが、エータが帰還してしばらくしたころ、くるみが部屋にいると突然「転送完了」という音声が流れる。

そして音のほうを見たくるみの視線の先には、エータの姿が！

驚いて尻もちをつくくるみに、さらにエータは「お久しぶりです」と告げる。

くるみが「どうして？記憶は全部無くしたはずじゃ」と戸惑うと、エータは「不可能だったのかもしれません。神尾くるみさん、私が初めて恋をしたあなたを忘れることなど」と言い放つ。するとくるみは嬉しそうにエータに抱きつき、感動のハッピーエンドとなっていた。

そしてその後のエピローグでは、エータがレストランを開業したことが判明。シェフ姿のエータの映像とともに、この店が人気店にまで上り詰めていることが明かされた。

これまで度々くるみに手料理を振る舞っていたエータがレストランを始める展開に、SNS上の視聴者からは「シェフになった経緯知りたすぎる」「たしかに料理の腕はくるみさんの折り紙つき」「まさかの展開」「舘様要素盛り込んでる感じした」といったコメントが飛び交っていた。