Ｊｏｓｈｉｎ<8173.T>は５連騰。年初来高値圏を突き進んでいる。同社は関西地盤の家電量販店大手。先月上旬に発表した２６年３月期決算は営業利益が前の期比４７．０％増の５４億２２００万円と絶好調。猛暑によるエアコン販売の伸長に加え、携帯電話やパソコン、テレビゲームの拡大が寄与した。続く２７年３月期も前期比１０．７％増の６０億円と成長継続の見通しを示した。



２９年３月期を最終年度とする中期経営計画が目下進行中であり、最終年度に営業利益１００億円とする目標を掲げている。不採算店舗の整理といった効率化を進めつつ、プライベートブランドの強化やリアル店舗とネットを組み合わせた戦略などに取り組む。こうした施策によって企業価値を高め、ＰＢＲ１倍以上の早期実現を目指す構えだ。成長期待の高まりから足もと買いを呼び込んでいるようだ。



出所：MINKABU PRESS