８日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１６０円２６銭前後と前週末午後５時時点に比べ３０銭強のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８４円６０銭前後と同１円４０銭強のユーロ安・円高で推移している。



ドル円は、午前８時３０分時点では１６０円２０銭台で推移しており、正午時点では１６０円４０銭近辺に上昇した。前週末５日に発表された米５月雇用統計は非農業部門雇用者数が予想を上回ったことから、市場には米利上げ観測が浮上。日米金利差拡大への思惑からドル買い・円売りが強まっている。ただ、４月３０日につけたドルの高値（１６０円７０銭台）に迫るなか、政府・日銀による為替介入も意識され一段のドル買いには慎重な動きも出ている。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１５１９ドル前後と同０．００１１０ドル強のユーロ安・ドル高で推移している。



出所：MINKABU PRESS