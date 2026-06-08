TWICEモモがメンバーとのプリクラ＆密着ショット公開、ナヨンの“全力変顔”にも「愛おしい」の声

【写真】TWICEモモ、メンバーと仲良しなワールドツアーオフショット他①～⑤

TWICE（トゥワイス）のMOMO（モモ）が、Instagramを更新。ワールドツアーを終えた感想とともに、メンバーと撮影したプリクラなどオフショットを多数公開した。

■TWICEモモ、ワールドツアーの合間にメンバーとプリクラ撮影

韓国での7月のアンコール公演のみを残し、6月4日のロンドン公演で11ヵ月間に及ぶワールドツアーに一旦ピリオドを打ったTWICE。モモは「今回のツアーは、たくさんのことを感じさせてくれるコンサートでした。私も新しい経験をたくさんした…」と、長文の韓国語で感謝を綴っている。

公開されたオフショットは、ひとりでくつろぐものや、メンバーと過ごした時間などバラエティ豊か。3枚目ではお団子ヘアで可愛らしくベッドに横たわり、舌を出してお茶目にポーズを取る。6枚目は緑豊かな場所で、TZUYU（ツウィ）、SANA（サナ）、NAYEON（ナヨン）、MINA（ミナ）と私服で仲良く密着した記念ショットだ。

そして7枚目は、メンバーと撮影したプリクラ。『トイ・ストーリー』に登場するウッディのフレームへ、ツウィ、ナヨン、サナらと一緒に収まる。ナヨンは本気の変顔も披露した。また17枚目ではサナ、ナヨンとの仲良しショット、18枚目ではサングラスを掛けて舞台裏でナヨンと並んだ姿をアップしている。

メンバーの仲の良さが伝わってくる投稿に、「ツアーお疲れ様！」「かわいすぎます」「最高に可愛くてカッコ良くて面白い」「ナヨンちゃん変顔に本気で愛おしい」など、多くの反応が寄せられている。