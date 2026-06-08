学情 <2301> [東証Ｐ] が6月8日大引け後(15:30)に決算を発表。26年10月期第2四半期累計(25年11月-26年4月)の経常利益(非連結)は前年同期比28.7％減の4.5億円に減り、従来の4.0％増益予想から一転して減益で着地。

併せて、通期の同利益を従来予想の34.5億円→28億円(前期は26.5億円)に18.8％下方修正し、増益率が30.0％増→5.5％増に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した5-10月期(下期)の経常利益は前年同期比16.4％増の23.4億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である2-4月期(2Q)の経常利益は前年同期比16.2％増の10.7億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の29.7％→31.9％に上昇した。



株探ニュース