萩原工業 <7856> [東証Ｐ] が6月8日大引け後(15:30)に決算を発表。26年10月期第2四半期累計(25年11月-26年4月)の連結経常利益は前年同期比17.5％増の11.4億円に伸び、通期計画の22億円に対する進捗率は52.0％に達したものの、5年平均の55.3％を下回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した5-10月期(下期)の連結経常利益は前年同期比25.4％増の10.5億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である2-4月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比50.7％増の7.5億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の6.2％→8.1％に改善した。



株探ニュース