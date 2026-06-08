8日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数291、値下がり銘柄数1150と、値下がりが優勢だった。



個別では日本ケアサプライ<2393>がストップ高。ロココ<5868>、マルゼン<5982>、ＦＤＫ<6955>は一時ストップ高と値を飛ばした。ニッポン高度紙工業<3891>、ネオマーケティング<4196>、イーソル<4420>、シンポ<5903>、Ｃａｓａ<7196>など11銘柄は年初来高値を更新。ＨＯＤＬ１<2345>、テクノマセマティカル<3787>、香陵住販<3495>、くろがね工作所<7997>、小野測器<6858>は値上がり率上位に買われた。



一方、技研ホールディングス<1443>、ＴＡＮＡＫＥＮ<1450>、中外鉱業<1491>、明豊ファシリティワークス<1717>、ｆａｎｔａｓｉｓｔａ<1783>など174銘柄が年初来安値を更新。ソフトウェア・サービス<3733>、さいか屋<8254>、テラプローブ<6627>、インスペック<6656>、ユビキタスＡＩ<3858>は値下がり率上位に売られた。



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