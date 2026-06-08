ETF売買代金ランキング＝8日大引け
8日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 376253 50.5 67010
２. <1321> 野村日経平均 52474 100.0 67030
３. <1357> 日経Ｄインバ 38805 37.3 3154
４. <1458> 楽天Ｗブル 28014 76.6 79900
５. <1579> 日経ブル２ 21767 73.4 724.1
６. <200A> 野村日半導 17122 -11.2 4778
７. <1360> 日経ベア２ 16836 -23.8 77.4
８. <2644> ＧＸ半導日株 13096 -23.9 3953
９. <1540> 純金信託 12519 55.4 20650
10. <1306> 野村東証指数 8706 -3.7 408.8
11. <1329> ｉＳ日経 8068 69.6 6669
12. <1330> 上場日経平均 6658 110.0 67160
13. <2243> ＧＸ半導体 6154 48.9 4710
14. <1568> ＴＰＸブル 6108 101.9 899.1
15. <1358> 上場日経２倍 6031 179.5 127800
16. <1320> ｉＦ日経年１ 5957 62.1 66780
17. <1542> 純銀信託 4564 82.4 31930
18. <1346> ＭＸ２２５ 4345 192.4 66630
19. <1459> 楽天Ｗベア 4283 199.7 127
20. <1489> 日経高配５０ 4117 49.9 3191
21. <1615> 野村東証銀行 3855 -45.6 685.5
22. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 3790 101.1 4117
23. <1398> ＳＭＤリート 3270 435.2 1807.0
24. <1671> ＷＴＩ原油 2591 112.4 5602
25. <563A> ＧＸＮデカバ 2447 99.1 1082
26. <1475> ｉＳＴＰＸ 2438 -6.1 399.4
27. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 2250 84.9 2517
28. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 2011 29.7 73940
29. <1545> 野村ナスＨ無 2004 122.2 235.9
30. <2033> コスピブル 1985 -0.7 106000
31. <2036> 金先物Ｗブル 1566 124.0 163000
32. <1369> Ｏｎｅ２２５ 1535 909.9 65430
33. <314A> ｉＳゴールド 1521 179.6 326.7
34. <1655> ｉＳ米国株 1516 69.4 855.9
35. <1308> 上場東証指数 1473 9.2 4044
36. <2244> ＧＸＵテック 1472 148.6 3460
37. <1580> 日経ベア 1454 383.1 831.5
38. <213A> 上場半導体株 1336 108.8 443.0
39. <2559> ＭＸ全世界株 1320 38.7 2996
40. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1161 -46.5 1903.5
41. <1305> ｉＦＴＰ年１ 1158 22.3 4129
42. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 1141 155.8 515.2
43. <2525> 農中日経平均 1096 2448.8 64530
44. <282A> ＧＸ半導１０ 1082 -6.2 2524
45. <1356> ＴＰＸベア２ 989 50.1 122.2
46. <2840> ｉＦＥナ百無 964 43.5 2685
47. <1326> ＳＰＤＲ 932 102.6 63310
48. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 921 181.7 3404
49. <2631> ＭＸナスダク 918 1.9 33300
50. <408A> ｉＳＢＡＩ 909 10.7 305.6
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 376253 50.5 67010
２. <1321> 野村日経平均 52474 100.0 67030
３. <1357> 日経Ｄインバ 38805 37.3 3154
４. <1458> 楽天Ｗブル 28014 76.6 79900
５. <1579> 日経ブル２ 21767 73.4 724.1
６. <200A> 野村日半導 17122 -11.2 4778
７. <1360> 日経ベア２ 16836 -23.8 77.4
８. <2644> ＧＸ半導日株 13096 -23.9 3953
９. <1540> 純金信託 12519 55.4 20650
10. <1306> 野村東証指数 8706 -3.7 408.8
11. <1329> ｉＳ日経 8068 69.6 6669
12. <1330> 上場日経平均 6658 110.0 67160
13. <2243> ＧＸ半導体 6154 48.9 4710
14. <1568> ＴＰＸブル 6108 101.9 899.1
15. <1358> 上場日経２倍 6031 179.5 127800
16. <1320> ｉＦ日経年１ 5957 62.1 66780
17. <1542> 純銀信託 4564 82.4 31930
18. <1346> ＭＸ２２５ 4345 192.4 66630
19. <1459> 楽天Ｗベア 4283 199.7 127
20. <1489> 日経高配５０ 4117 49.9 3191
21. <1615> 野村東証銀行 3855 -45.6 685.5
22. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 3790 101.1 4117
23. <1398> ＳＭＤリート 3270 435.2 1807.0
24. <1671> ＷＴＩ原油 2591 112.4 5602
25. <563A> ＧＸＮデカバ 2447 99.1 1082
26. <1475> ｉＳＴＰＸ 2438 -6.1 399.4
27. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 2250 84.9 2517
28. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 2011 29.7 73940
29. <1545> 野村ナスＨ無 2004 122.2 235.9
30. <2033> コスピブル 1985 -0.7 106000
31. <2036> 金先物Ｗブル 1566 124.0 163000
32. <1369> Ｏｎｅ２２５ 1535 909.9 65430
33. <314A> ｉＳゴールド 1521 179.6 326.7
34. <1655> ｉＳ米国株 1516 69.4 855.9
35. <1308> 上場東証指数 1473 9.2 4044
36. <2244> ＧＸＵテック 1472 148.6 3460
37. <1580> 日経ベア 1454 383.1 831.5
38. <213A> 上場半導体株 1336 108.8 443.0
39. <2559> ＭＸ全世界株 1320 38.7 2996
40. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1161 -46.5 1903.5
41. <1305> ｉＦＴＰ年１ 1158 22.3 4129
42. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 1141 155.8 515.2
43. <2525> 農中日経平均 1096 2448.8 64530
44. <282A> ＧＸ半導１０ 1082 -6.2 2524
45. <1356> ＴＰＸベア２ 989 50.1 122.2
46. <2840> ｉＦＥナ百無 964 43.5 2685
47. <1326> ＳＰＤＲ 932 102.6 63310
48. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 921 181.7 3404
49. <2631> ＭＸナスダク 918 1.9 33300
50. <408A> ｉＳＢＡＩ 909 10.7 305.6
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
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