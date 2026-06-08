　8日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　376253　　　50.5　　　 67010
２. <1321> 野村日経平均　　 52474　　 100.0　　　 67030
３. <1357> 日経Ｄインバ　　 38805　　　37.3　　　　3154
４. <1458> 楽天Ｗブル　　　 28014　　　76.6　　　 79900
５. <1579> 日経ブル２　　　 21767　　　73.4　　　 724.1
６. <200A> 野村日半導　　　 17122　　 -11.2　　　　4778
７. <1360> 日経ベア２　　　 16836　　 -23.8　　　　77.4
８. <2644> ＧＸ半導日株　　 13096　　 -23.9　　　　3953
９. <1540> 純金信託　　　　 12519　　　55.4　　　 20650
10. <1306> 野村東証指数　　　8706　　　-3.7　　　 408.8
11. <1329> ｉＳ日経　　　　　8068　　　69.6　　　　6669
12. <1330> 上場日経平均　　　6658　　 110.0　　　 67160
13. <2243> ＧＸ半導体　　　　6154　　　48.9　　　　4710
14. <1568> ＴＰＸブル　　　　6108　　 101.9　　　 899.1
15. <1358> 上場日経２倍　　　6031　　 179.5　　　127800
16. <1320> ｉＦ日経年１　　　5957　　　62.1　　　 66780
17. <1542> 純銀信託　　　　　4564　　　82.4　　　 31930
18. <1346> ＭＸ２２５　　　　4345　　 192.4　　　 66630
19. <1459> 楽天Ｗベア　　　　4283　　 199.7　　　　 127
20. <1489> 日経高配５０　　　4117　　　49.9　　　　3191
21. <1615> 野村東証銀行　　　3855　　 -45.6　　　 685.5
22. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　3790　　 101.1　　　　4117
23. <1398> ＳＭＤリート　　　3270　　 435.2　　　1807.0
24. <1671> ＷＴＩ原油　　　　2591　　 112.4　　　　5602
25. <563A> ＧＸＮデカバ　　　2447　　　99.1　　　　1082
26. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　2438　　　-6.1　　　 399.4
27. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　2250　　　84.9　　　　2517
28. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　2011　　　29.7　　　 73940
29. <1545> 野村ナスＨ無　　　2004　　 122.2　　　 235.9
30. <2033> コスピブル　　　　1985　　　-0.7　　　106000
31. <2036> 金先物Ｗブル　　　1566　　 124.0　　　163000
32. <1369> Ｏｎｅ２２５　　　1535　　 909.9　　　 65430
33. <314A> ｉＳゴールド　　　1521　　 179.6　　　 326.7
34. <1655> ｉＳ米国株　　　　1516　　　69.4　　　 855.9
35. <1308> 上場東証指数　　　1473　　　 9.2　　　　4044
36. <2244> ＧＸＵテック　　　1472　　 148.6　　　　3460
37. <1580> 日経ベア　　　　　1454　　 383.1　　　 831.5
38. <213A> 上場半導体株　　　1336　　 108.8　　　 443.0
39. <2559> ＭＸ全世界株　　　1320　　　38.7　　　　2996
40. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1161　　 -46.5　　　1903.5
41. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　1158　　　22.3　　　　4129
42. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　1141　　 155.8　　　 515.2
43. <2525> 農中日経平均　　　1096　　2448.8　　　 64530
44. <282A> ＧＸ半導１０　　　1082　　　-6.2　　　　2524
45. <1356> ＴＰＸベア２　　　 989　　　50.1　　　 122.2
46. <2840> ｉＦＥナ百無　　　 964　　　43.5　　　　2685
47. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 932　　 102.6　　　 63310
48. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 921　　 181.7　　　　3404
49. <2631> ＭＸナスダク　　　 918　　　 1.9　　　 33300
50. <408A> ｉＳＢＡＩ　　　　 909　　　10.7　　　 305.6
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)

株探ニュース