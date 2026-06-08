8日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比47.0％増の7242億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同54.6％増の5796億円だった。



個別ではｉＦｒｅｅＥＴＦ ＭＳＣＩ日本株 <1479> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 産業用金属 <1686> 、グローバルＸ ＵＳ ＲＥＩＴ・トップ２０ <2018> 、グローバルＸ 自動運転＆ＥＶ <2867> 、ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ５００均等ウェイト <383A> が新高値。ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信 <1660> 、グローバルＸ 銀ビジネス ＥＴＦ <579A> 、上場ファンドＪリート <1345> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ パラジウム上場投資信託 <1675> 、東証ＲＥＩＴ物流フォーカスＥＴＦ <489A> など34銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> が11.92％高、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> が6.95％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> が6.25％高、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> が4.00％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2249> が3.96％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は16.86％安、グローバルＸ 半導体関連－日本株式 <2644> は8.37％安、ＭＡＸＩＳ日経半導体株上場投信 <221A> は8.12％安、グローバルＸ 半導体・トップ１０－日本株式 ＥＴＦ <282A> は7.58％安、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経半導体株指数連動型 <200A> は7.58％安と大幅に下落した。



日経平均株価が2563円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金3762億5300万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金2759億7300万円を大きく上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が524億7400万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が388億500万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が280億1400万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が217億6700万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が168億3600万円の売買代金となった。



株探ニュース