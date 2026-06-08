杏、災害時に役立つ“新聞紙だけ”で炊く「かまどごはん」に挑戦＆絶賛「庭でお米炊けるんですね」「まるで映画のよう」
俳優の杏（40）が、8日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。新聞紙で炊く“かまどご飯”と白米に合うオススメのおかず5選を紹介した。
【動画】「まるで映画のよう」かまどを使って自宅の庭で“お米を炊く”杏
杏は「新聞紙で炊くかまどごはん＆オススメおかず5選！【Top 5 Best Side Dishes for Rice】」と題した動画で、「気になっていたキッチングッズがある」と話し、アウトドアや災害時に役立つ「タイガー魔法瓶」の“魔法のかまどごはん”という野外炊飯器を使って、新聞紙だけで白米を炊き、おかずと共に実食している様子を披露している。
動画では、自宅の庭で火もガスも使わず、丸めた新聞紙を燃やしただけで米を炊き、最初は「燃えてるのか不安です」「これで炊けるのかな〜ドキドキする」と心配そうな様子を見せるも、「慣れておかないとね、もし災害時に急にできるかっていったらね」と、もしものために備えておく頼もしい一面もあった。
無事に白米が炊けると「すご〜い！綺麗」「火で炊いたような香りもする」「日本最高！そのままでも十分美味しい」と絶賛。「焚き火よりも安全なので キャンプなどで子ども達もできそうだなと思いました」と感想をつづっている。
動画の最後では、野外炊飯器について「かまどで炊くって経験もそうだし」「（災害時に）気持ちが落ちているときとかに、この炊きたてのお米を食べられるっていう希望があるのは、すごく良いことなのかなという風に思いました」と締めくくっていた。
この動画に、コメント欄には「杏さんの行動力は羨ましいです」「すごーい。タイガーさん流石っすね。欲しい」「美味しく炊けた白米は最高のご馳走ですね！」「庭でお米炊けるんですね」「めちゃくちゃよさそう！」「野外でのお姿、まるで映画のよう すげぇカッコいい」などと、さまざまなコメントが寄せられている。
【動画】「まるで映画のよう」かまどを使って自宅の庭で“お米を炊く”杏
杏は「新聞紙で炊くかまどごはん＆オススメおかず5選！【Top 5 Best Side Dishes for Rice】」と題した動画で、「気になっていたキッチングッズがある」と話し、アウトドアや災害時に役立つ「タイガー魔法瓶」の“魔法のかまどごはん”という野外炊飯器を使って、新聞紙だけで白米を炊き、おかずと共に実食している様子を披露している。
無事に白米が炊けると「すご〜い！綺麗」「火で炊いたような香りもする」「日本最高！そのままでも十分美味しい」と絶賛。「焚き火よりも安全なので キャンプなどで子ども達もできそうだなと思いました」と感想をつづっている。
動画の最後では、野外炊飯器について「かまどで炊くって経験もそうだし」「（災害時に）気持ちが落ちているときとかに、この炊きたてのお米を食べられるっていう希望があるのは、すごく良いことなのかなという風に思いました」と締めくくっていた。
この動画に、コメント欄には「杏さんの行動力は羨ましいです」「すごーい。タイガーさん流石っすね。欲しい」「美味しく炊けた白米は最高のご馳走ですね！」「庭でお米炊けるんですね」「めちゃくちゃよさそう！」「野外でのお姿、まるで映画のよう すげぇカッコいい」などと、さまざまなコメントが寄せられている。