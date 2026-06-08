お笑いコンビ「ペナルティ」が8日、ニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜木曜後1・00）にゲスト出演し、W杯北中米大会（11日開幕）に臨む日本代表のキーパーソンを挙げた。

高校サッカーの強豪・市船橋（千葉）サッカー部出身で知られる2人。「ナイツ」塙宣之から「この選手が活躍しそうというのはありますか？」と問われると、ワッキー（53）は「通ぶっているわけじゃないんですけど、キーパーなんですよね」と答えた。

14日（日本時間15日）の1次リーグ初戦では、優勝候補オランダと激突する。ワッキーは「守らなきゃいけないシーンが、特にオランダとかだと多くなってくると思う」と予測し、「鈴木彩艶の出来っていうのは、めちゃめちゃでかいんですよ」と指摘した。

「キーパーがちょっと早い、たとえば前半5分ぐらいで、凄いスーパーセーブとかが出たら、キーパーも乗ってくるんですよ。FWの選手は、1点決めたらドバドバ取るみたいなのがあるじゃないですか？あれの逆で、スーパーセーブをしたキーパーっていうのは、どんどんその試合にスーパーセーブして乗ってくる。鈴木彩艶が乗ってきたら、0点で抑える。まあ取られても1点ぐらいみたいな感じに」

元磐田MFで、現在日本代表の名波浩コーチも太鼓判を押す存在だという。ワッキーは「名波浩っていう、僕とまさに同級生なんですけど、森保監督の右腕みたいな人が言っていました。“もう別格だ”って。“鈴木彩艶は。本当に世界でもトップクラスだ”って」と、高い評価を口に。ヒデも「本来は目立たない方がいいポジションなんだけど、やっぱり彼がゼロに抑えれば、負けることはないんで」と期待を寄せていた。