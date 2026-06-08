お笑い芸人のなかやまきんに君が２８日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」に出演。２００６年から１１年に筋肉留学していた時の狢膽最圻瓩鯡世した。

きんに君は約４年半の間、米・ロサンゼルスに滞在。ＭＣの「ハライチ」澤部佑から海外での失敗談を問われると「（帰国の）２日ぐらい前に、お世話になった日本人の友人とご飯を食べた」時のことを振り返り「そこにアメリカ人の方が来て。『映画のプロデューサーです』って言われて、名刺もらったんですよ」と告白。

しかし、ＬＡということもあり犲称プロデューサー瓩鯡松茲訖佑眤燭ったことや、２日後に帰国が迫っていたことから、きんに君はその話を真に受けず「友達に『名刺もらっといたら？』『興味あったら連絡してみたら？』みたいな話をしたんです」と友人に促したという。帰国後、その友人からは「キアヌ・リーブスと共演しました」とまさかの連絡を受けたことを明かした。

その友人は俳優の米本学仁。米本は実際に連絡をして、オーディションを受けて映画「４７ＲＯＮＩＮ」でハリウッドデビューを果たした。

きんに君によると、その映画プロデューサーは当時「とにかく日本人を探していた」といい「もう少し（ＬＡに）いれば僕もチャンスがあった」と悔しがっていた。