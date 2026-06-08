#KTCHAN、初のフィジカル作品となる7インチレコード発売決定
#KTCHANが、最新作であるメジャー1st EP『to face』に収録されている新録4曲を収録した7インチレコード『to face -special edition-』をリリースすることが決定した。
本情報は名古屋でのライブMC中に本人の口からファンに向けて発表されたもの。6月26日,27日で開催が予定されている2daysライブ＜two days to face＞での会場限定発売となる。
＜two days to face＞は2日間で異なるコンセプトが組まれており、どちらもあわせて必見。1日目＜6/26(金)＞はDJ dayとしてpeko(梅田サイファー), 牡蠣姫 (ohayoumadayarou / Rachel),そしてDJ YANATAKEという豪華ラインナップの参戦が決定した。2日目＜6/27(土)＞はLIVE day。1st EP『to face』の世界観をステージへと昇華させ、新世代の感性が至近距離で躍動するワンマンライブとなる。チケットにはお得な2日間通し券もあるのでまだ購入してないあなたは要チェックだ！
◆ ◆ ◆
■#KTCHAN 本人コメント
アナログだからこその柔らかい音に包み込まれる感覚で、また新しい｢to face｣に出会えるよ。
デビューしてからDigital配信のみだったから、こうして形にして届けられて最高です。
数量限定なので絶対GETして！
◆ ◆ ◆
■『to face -special edition-』
7インチレコード ※6/26,27会場限定発売
3000円(tax in)
SIDE A
1.私の幸せは私が決める
2.日々を感じて
SIDE B
1.シンパシー mashi mashi
2.移ろいを抱きしめる
■＜two days to face＞
@ebisu batica
・6/26(fri)※DJ day
19:00 open 19:20 start 1500yen+1d
#KTCHAN,peko(梅田サイファー), 牡蠣姫 (ohayoumadayarou / Rachel),DJ YANATAKE
・6/27(sat)LIVE day ※one-man live
19:00 open 19:30 start 3000yen+1d
2日通し券 : 3500yen
チケット：https://eplus.jp/kt-chan/
■EP『to face』
2026年3月11日発売
1.私の幸せは私が決める
2.our emotions
3.シンパシー mashi mashi
4.ワンチャン
5.日々を感じて
6.移ろいを抱きしめる
7.ホントウノコト。
※各音楽サブスクで配信中
#KTCHAN HP：https://ktchan.yokohama