#KTCHANが、最新作であるメジャー1st EP『to face』に収録されている新録4曲を収録した7インチレコード『to face -special edition-』をリリースすることが決定した。

本情報は名古屋でのライブMC中に本人の口からファンに向けて発表されたもの。6月26日,27日で開催が予定されている2daysライブ＜two days to face＞での会場限定発売となる。

＜two days to face＞は2日間で異なるコンセプトが組まれており、どちらもあわせて必見。1日目＜6/26(金)＞はDJ dayとしてpeko(梅田サイファー), 牡蠣姫 (ohayoumadayarou / Rachel),そしてDJ YANATAKEという豪華ラインナップの参戦が決定した。2日目＜6/27(土)＞はLIVE day。1st EP『to face』の世界観をステージへと昇華させ、新世代の感性が至近距離で躍動するワンマンライブとなる。チケットにはお得な2日間通し券もあるのでまだ購入してないあなたは要チェックだ！

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■#KTCHAN 本人コメント

アナログだからこその柔らかい音に包み込まれる感覚で、また新しい｢to face｣に出会えるよ。

デビューしてからDigital配信のみだったから、こうして形にして届けられて最高です。

数量限定なので絶対GETして！

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■『to face -special edition-』

7インチレコード ※6/26,27会場限定発売

3000円(tax in) SIDE A

1.私の幸せは私が決める

2.日々を感じて SIDE B

1.シンパシー mashi mashi

2.移ろいを抱きしめる

■＜two days to face＞

@ebisu batica

・6/26(fri)※DJ day

19:00 open 19:20 start 1500yen+1d

​#KTCHAN,peko(梅田サイファー), 牡蠣姫 (ohayoumadayarou / Rachel),DJ YANATAKE ・6/27(sat)LIVE day ※one-man live

19:00 open 19:30 start 3000yen+1d 2日通し券 : 3500yen チケット：https://eplus.jp/kt-chan/

■EP『to face』

2026年3月11日発売 1.私の幸せは私が決める

2.our emotions

3.シンパシー mashi mashi

4.ワンチャン

5.日々を感じて

6.移ろいを抱きしめる

7.ホントウノコト。

※各音楽サブスクで配信中

#KTCHAN HP：https://ktchan.yokohama