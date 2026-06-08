「美少女戦士セーラームーン」の体験型シアター「美少女戦士セーラームーン -Shining Theater Shinagawa Tokyo-」の公式Xが8日に更新され、ライブパートで使用していた音源に一部誤りがあったことを報告し、謝罪した。

同Xで「第1期ライブパートで歌唱しております「ラ・ソウルジャー」の編曲音源に一部誤りがあったことが判明いたしました」と明かし、「「ラ・ソウルジャー」の作曲家である小坂明子先生、ならびに『美少女戦士セーラームーン』本公演の原作者である武内直子先生に深くお詫び申し上げますとともに、関係者の皆様ならびに作品を愛し応援してくださっているファンの皆様にも、多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしましたことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。

8日の19時30分開始公演より新しい音源に変更して上演するとし、「今後はより一層確認体制を強化し、皆様に最高のステージをお届けできるよう全力を尽くしてまいります。これからも変わらぬ温かい応援を、どうぞよろしくお願いいたします」と再発防止を誓った。