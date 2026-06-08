女優の石田ゆり子（56）が8日までに、自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。

「最終日にやっと駆け込めた、生活のたのしみ展」と書き出した石田。ドラマの撮影が突然お休みになり、そのおかげでいくことができた」とつづって「今回は間に台風も挟まったりして、びっくりでしたが新宿の三角広場にはいつもの、元気で明るい顔、顔、顔。昨年はわたしも出店してたりしたので、同窓会的な空気も流れたりして」「うーん、とっても楽しかったな」と回想した。

「日々の暮らしの中で使う、ちいさなもの。たとえば琺瑯のお米の計量カップとか、毎日の食卓に並ぶ美味しいものとかこれからの季節にぴったりの気持ちいいビワコットンのTシャツとか、えいっと奮発して買ったアクセサリーとか。楽しかったな」と大満足。「また参加したいなって思いました。生活のたのしみ展」と添えて満喫する自身の姿をアップした。

ファンからは「落ち込んでたけど、ゆり子さんのお顔見れて元気出ました」「お会いしたかったなぁ」「かわいいですね」「楽しそうな雰囲気伝わってきます」「ゆり子さん、ほんとに楽しそう」などのコメントが寄せられた。