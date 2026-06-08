実業家・堀江貴文氏（53）が8日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）との“本当の関係性”について明かした。

堀江氏は3日に配信されたYouTube経営エンタメ番組「REAL VALUE」に出演。そこで同大会への参戦に意欲を示すと「ずっと前から言ってるじゃん。ひろゆきとだったらやるよ、2分2ラウンドで」と宣言し、スタジオを沸かせていた。

堀江氏は20年10月に起きた“餃子騒動”をめぐり、ひろゆき氏に絶縁状を叩きつけており、それ以降メディアでの共演は一切行われていない。この発言を受けて、ひろゆき氏は「堀江さんって、ベタ足の立ちまわりしか出来ないのに、なんで勝てる気で居るんだろう。。。?」と挑発していた。

そこで一部ユーザーから「ひろゆきさんと仲良かったですよね？」といったコメントが寄せられると、堀江氏は「そもそも元々特に仲良くないんですが笑」と返答。また「今みたいな状態になる以前から、一緒にお仕事をされててイラッとする経験はあった?」と聞かれると「はい。たくさん」と明かしていた。